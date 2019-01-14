法国总统马克龙发表告国民书 

人民网讯 据法新社报道，法国总统马克龙告国民书1月13日与媒体见面。告国民书共2335字。在告国民书中，法国总统马克龙强调了不设禁题，希望民众积极踊跃参加的意愿。马克龙表示，以此方式咨询民意是法兰西向前迈出的一大步。
全国大辩论从1月15日开始，截至3月15日告一段落。在接下来的一个月中，马克龙将向民众做总结汇报。辩论围绕四大主题展开，这四大主题分别为“税务和公共开支、国家机制和国营企业、生态转型、民主和公民资格”。（老任）
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