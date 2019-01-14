图为中国海军第二十批护航编队开展环球访问。

代宗锋摄（新华社发）

图为中国海军“盐城”号护卫舰抵达塞浦路斯南部的利马索尔港。

新华社记者 黄亚男摄

“真棒！中国！”

犹记中国海军第二十二批护航编队抵达坦桑尼亚时，当地市民竖起大拇指热情地高呼。自2008年底中国海军开展护航行动以来，类似的场景数也数不清。护航10年，在帆樯林立的亚丁湾，中国海军护航编队以实际行动展现大国担当，助力这片世界上“最危险海域”重新成为“黄金航道”，赢得国际社会的广泛赞誉。

累计派出31批护航编队、100艘次舰艇、67架次直升机、2.6万余人次官兵；圆满完成了1198批6600余艘次中外船舶护航任务；103次出访三大洋六大洲的63个国家和地区……一组组数据折射出10年护航的丰硕果实。架起合作的桥，打造和平之海，中国海军的每一次出发，都是为了更多人能够安全抵达。犹记得2015年也门撤侨行动中，一张海军女兵牵着华侨小朋友的照片，打动了无数人。在她们身边，祖国的战舰屹立如山，撑起一片安宁，“中国海军，带你回家”8个字掷地有声，也感人肺腑。

十年风雨无阻，十年劈波斩浪，护航行动也是中国海军走向深蓝过程中，最生动的注脚、最深刻的足印。从“一穷二白”时期的望洋兴叹，到以建设强大海军为目标奋起直追，我们不仅有能力捍卫中国利益，更能够为世界提供优质公共安全产品。这背后凝结着护航官兵的付出，也离不开无数人的接续奋斗。

“无论国际风云如何变幻，中国维护国家主权和安全的信心和决心不会变，中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意不会变。” 中国海军十年护航，经受住了风吹浪打，是我们大国担当的有力证明。走向未来，中国将以更加自信、开放的姿态，为世界和平作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年01月14日 05 版）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)