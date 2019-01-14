政府“停摆”，美国食品安全没人管了

政府不给发工资，还干不干活？美国许许多多的部门面临选择。
据《今日美国》12日报道，美国国家海洋和大气管理局在一份声明中表示，最近美国很多地区遭到暴风雪袭击，尽管联邦政府仍处在“关门”状态，但气象部门的核心工作都在正常运转中，天气预报仍在照常播报。
并非所有政府部门都如此敬业。据美国《每日膳食》12日报道，美国食品药品监督管理局就因“欠薪”而罢工。美国目前的食品监管面临“真空”状态，食品安全无法得到保障。有专家提醒民众近期避免食用易受污染的食物，包括奶酪、加工肉类、西兰花等，且尽量把食物彻底煮熟后再食用。（作者 苗涛）
(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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