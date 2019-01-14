印媒：科幻小说，向世界讲好中国故事

“我国说部，若言情谈故刺时志怪者，架栋汗牛，而独于科学小说，乃如麟角”，中国文学大师鲁迅在1903年他翻译的凡尔纳的《月界旅行》(即《从地球到月球》)序言中如是说。一百多年后，科幻小说在中国——以及中国作家创作的此类小说——已获得长足发展。可以说，科幻小说如今已成为中国最热销的文学体裁。且随着越来越多的中国科幻小说被翻译成外语并受到世界各地读者热捧——有些人甚至认为这已成为自“功夫”以来中国最伟大的文化输出，可断言，中国的科幻小说走向西方(和全球)的行程刚刚开始，其熠熠星光没显示出任何减退迹象。

中国最早的现代科幻小说在清朝末期就已萌芽。直到新中国成立后的上世纪50年代，中国科幻小说才开始短暂复兴；上世纪90年代初开始真正进入“黄金时代”。推动中国科幻小说复兴的力量与该体裁当初未能像如今这样百花齐放的原因，都与中国政府不无关系。那其间发生什么变化？英国科幻作家尼尔·盖曼为该问题的答案提供重要线索。他提及在成都参加国际科幻·奇幻大会时说，“我对中方官员说，直到近来还看到有关你们不太支持科幻与科幻大会的消息。到底发生了什么变化？允许举办这种大会了？他回答‘多年来我们一直在生产iPod、手机等美妙产品，但自己没提出过任何此类理念。我们去美国考察并与微软、谷歌和苹果等美企人士交谈，发现他们全都阅读科幻小说，因此我们认为这或许是个好事。’”

鲁迅曾说，“智识荒隘，此实一端。故苟欲弥今日译界之缺点，导中国人群以进行，必自科学小说始。”如今中国的目标与鲁迅当初所说的如出一辙，这是一项雄心勃勃的计划，旨在启迪公众创意以推动中国科技发展。中国政府对科幻领域的支持是值得称颂之举，不仅有助于激发公众想象力、促进创新，还有利于推进软实力。正如中国科幻作家陈楸帆在2017年全球华语科幻星云奖颁奖典礼上所说，科幻小说目的是扩大中国科幻的影响力和传播范围，向世界讲好中国故事。(作者加乌萨姆·舍诺伊，王会聪译)

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