伊拉克外长表示支持叙利亚重返阿盟

伊拉克外长哈基姆13日表示，伊拉克支持叙利亚重返阿拉伯国家联盟（阿盟）。
哈基姆当天在伊拉克首都巴格达同到访的伊朗外长扎里夫举行会谈。哈基姆在会谈后举行的联合新闻发布会上说，双方就消灭叙利亚境内恐怖分子、支持叙政府、维护叙主权和领土完整等问题进行了讨论。双方还就伊拉克支持叙利亚重返阿盟的努力进行了讨论。
扎里夫表示，伊朗将和伊拉克共同努力推动叙利亚重返阿盟，并共同应对地区的各项挑战。伊朗将继续支持伊拉克打击恐怖组织，支持伊拉克重建。
双方还讨论了美国对伊朗制裁等问题。
2011年叙利亚危机爆发后，阿盟中止了叙利亚的成员国资格。（记者程帅朋 张淼）
(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
深度阅读
不到一年四次会晤 中朝领导人都谈了什么？
应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩2019年1月7日至10日对中国进行访问。不到一年中朝两国领导人进行四次会晤，其间，两国领导人都谈了什么？达成了哪些共识？中朝关系收获了哪些成果？
【详细】
解码王毅新年首访非洲的“123456”
1月2日至6日，国务委员兼外交部长王毅应邀对埃塞俄比亚和非盟总部、布基纳法索、冈比亚、塞内加尔进行了正式访问。此行延续了20多年来中国外长每年首访都选择非洲的优良传统，表明了中方对发展中非关系的一贯高度重视。【详细】