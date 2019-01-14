伊拉克外长表示支持叙利亚重返阿盟

伊拉克外长哈基姆13日表示，伊拉克支持叙利亚重返阿拉伯国家联盟（阿盟）。

哈基姆当天在伊拉克首都巴格达同到访的伊朗外长扎里夫举行会谈。哈基姆在会谈后举行的联合新闻发布会上说，双方就消灭叙利亚境内恐怖分子、支持叙政府、维护叙主权和领土完整等问题进行了讨论。双方还就伊拉克支持叙利亚重返阿盟的努力进行了讨论。

扎里夫表示，伊朗将和伊拉克共同努力推动叙利亚重返阿盟，并共同应对地区的各项挑战。伊朗将继续支持伊拉克打击恐怖组织，支持伊拉克重建。

双方还讨论了美国对伊朗制裁等问题。

2011年叙利亚危机爆发后，阿盟中止了叙利亚的成员国资格。（记者程帅朋 张淼）

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