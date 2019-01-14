法国巴黎爆炸事件遇难人数升至4人

据法国内政部和法国媒体13日消息，12日巴黎市第九区发生的爆炸事件遇难者人数已升至4人。
法国多家媒体13日报道说，巴黎消防人员当天在爆炸废墟中发现了第四名遇难者。此前，法国内政部12日晚证实，一名西班牙籍游客因在爆炸中伤势过重不治身亡。
12日早些时候，法国内政部长卡斯塔内证实，2名法国消防员在爆炸中遇难，爆炸还造成近50人受伤。
中国驻法国大使馆13日告诉新华社记者，目前尚未收到中国公民在此次爆炸中伤亡的消息。
巴黎检察官雷米·海茨12日在接受媒体采访时说，爆炸很可能是天然气泄漏所致，相关部门正在调查中。（记者韩冰 杨一苗）
(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
深度阅读
不到一年四次会晤 中朝领导人都谈了什么？
应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩2019年1月7日至10日对中国进行访问。不到一年中朝两国领导人进行四次会晤，其间，两国领导人都谈了什么？达成了哪些共识？中朝关系收获了哪些成果？
【详细】
解码王毅新年首访非洲的“123456”
1月2日至6日，国务委员兼外交部长王毅应邀对埃塞俄比亚和非盟总部、布基纳法索、冈比亚、塞内加尔进行了正式访问。此行延续了20多年来中国外长每年首访都选择非洲的优良传统，表明了中方对发展中非关系的一贯高度重视。【详细】