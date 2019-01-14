法国巴黎爆炸事件遇难人数升至4人

据法国内政部和法国媒体13日消息，12日巴黎市第九区发生的爆炸事件遇难者人数已升至4人。

法国多家媒体13日报道说，巴黎消防人员当天在爆炸废墟中发现了第四名遇难者。此前，法国内政部12日晚证实，一名西班牙籍游客因在爆炸中伤势过重不治身亡。

12日早些时候，法国内政部长卡斯塔内证实，2名法国消防员在爆炸中遇难，爆炸还造成近50人受伤。

中国驻法国大使馆13日告诉新华社记者，目前尚未收到中国公民在此次爆炸中伤亡的消息。

巴黎检察官雷米·海茨12日在接受媒体采访时说，爆炸很可能是天然气泄漏所致，相关部门正在调查中。（记者韩冰 杨一苗）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)