驻韩美军费用谈不拢 不排除两国元首“直接谈”

韩国与美国2018年就驻韩美军费用分摊事宜举行过10轮谈判，迟迟未能达成协议，一些知情人士甚至认为双方磋商“倒退回原点”。

韩国政府消息人士本周披露，可能由双方高层接手商榷此事，不排除由两国总统“直接谈”。

【“一切皆有可能”】

韩国政府一名不愿公开姓名的官员本周告诉韩联社记者，鉴于驻韩美军费用分摊谈判“在某个级别进展不畅”，下一步谈判规格势必升级，即韩美双方会出动高层人物继续谈判。

当记者问及韩国总统文在寅和美国总统唐纳德·特朗普是否会介入，就驻军费分摊事宜讨价还价，这名官员答道：“一切皆有可能。”

韩联社报道，韩国外交部长官康京和、美国国务卿迈克·蓬佩奥加入谈判的可能性较高。

韩美自1991年起先后签署9份驻韩美军费用分摊协定，第9份协定2018年12月31日到期。为签订第10份驻韩美军费用分摊协定，韩美2018年3月以来举行过10轮谈判，但一直没谈拢。美方施压韩方大幅增加分摊比例，韩方则拒绝过重负担。

【重整旗鼓再谈】

美国自1953年以来一直在韩国派驻军队，现有驻军规模大约2.85万人。韩联社报道，韩方2018年分摊的驻军费大约9602亿韩元（约合58亿元人民币）。

美国《华盛顿邮报》上月援引知情人士的话报道，特朗普认为应该让韩国的分摊费用“翻一番”，相当于今后5年内平均每年分摊16亿美元（108亿元人民币）。

在上月举行的第10轮谈判中，韩美谈判人员将分摊金额的分歧缩小到大约1000亿韩元（6亿元人民币），但美国高层随后表示强烈反对，要求大幅提升韩方分摊比例。一名韩国官员描述，这相当于磋商“又回到原点”。

韩美迄今没有宣布何时开始第11轮谈判，显示双方都需要时间重新制订策略。

不少官员担心，由于韩美没能及时谈妥驻军费事宜，驻韩美军雇用的韩籍员工恐怕会被欠薪。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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