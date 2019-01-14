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地磁北极过去四十年移动加快 导航模型须更新

2019年01月14日07:29  来源：新华网
 

由于地磁北极移动速度超出预期，世界地磁模型定于1月30日紧急更新，以确保出入北极圈附近的船只、飞机和潜艇导航无误。

不少人依靠指南针辨别方向。地磁北极的位置却在缓慢移动。大约100年前，地磁北极位于加拿大北部海岸附近，如今已移至北冰洋中，正向俄罗斯西伯利亚方向移动。路透社援引英国地质勘查研究所研究人员夏兰·拜甘的话报道：“它以大约每年50公里的速度移动。在1900年至1980年期间移动不多，过去40年里却加速不少。”

据最新一期英国《自然》周刊报道，地磁北极移动太快“导致世界地磁学家采取罕见行动”，定于1月30日紧急更新“世界地磁模型”，因为“他们意识到，不准确性已超出导航能够接受的（安全）误差范围”。报道说，地磁北极移动由地球深处液态金属不可预知的变化引起。

这个模型是现代导航系统主要组成部分，从导航船只的地理定位系统到手机跟踪器和地图定位，均以此为依据。该模型每5年更新一次，现有模型的有效期原本到2020年，美国军方要求提前更新，原计划本月15日更新，受美国联邦政府“停摆”影响延后至本月30日。

拜甘说，地磁北极最近位置改变并不会影像生活在美国纽约、英国伦敦或中国北京等北极圈以外地区的人们使用智能手机。“这对中低纬度地区没有实质性影响。不会影响到人们驾车”。

不少手机内置指南针，为地图或《精灵宝可梦》等增强现实游戏指明方向。即使5年更新一次，这些指南针的误差仍非常微小，在世界地磁模型允许范围之内。（袁原） 【新华社微特稿】

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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