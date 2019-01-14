暴风雪连日侵袭美国中西部多个州 至少5人死亡

一场暴风雪连日侵袭美国中西部多个州，迫使多条州际公路部分路段一度封闭、数十次航班延误或取消。截至12日，至少5人因暴风雪引发的事故死亡。

暴风雪11日从落基山脉侵入堪萨斯州和内布拉斯加州，继而东移至密苏里州、艾奥瓦州、伊利诺伊州和印第安纳州。

密苏里州遭受的暴风雪最强。美国国家气象局通报，密苏里州圣路易斯市和杰斐逊市附近一些地区12日早晨积雪深度超过30厘米，哥伦比亚市积雪深度超过45厘米。

圣路易斯市附近的44号州际公路部分路段12日封闭数小时，密苏里州公路巡警一度警告，交通拥堵可能持续8小时；由于一辆半拖车翻车，65号州际公路位于印第安纳州的部分路段12日关闭数小时。

暴风雪致使路面湿滑。截至12日，至少5人在恶劣天气引发的交通事故中死亡。

堪萨斯州公路巡警发言人托德·希尔曼12日在社交网站“推特”写道：“现在说堪萨斯州每条路都糟糕一点不为过！”

密苏里州公路巡警科林·施托斯贝格说：“我们预期将有更多降雪，希望大家在道路通畅前留在家中……如果确实需要驾车上路，务必将手机充满电、系好安全带、减速行驶。”

美联社报道，密苏里州警方12日下午接到3000多个求助电话，包括700多个交通事故电话和大约1300个报告车辆受困的电话。

圣路易斯市兰伯特国际机场数十次航班延误或取消；哥伦比亚市及周边地区大约1.2万户家庭和商户一度停电。

美国全国橄榄球联盟的酋长队定于12日下午在密苏里州堪萨斯城主场迎战印第安纳波利斯小马队。然而，体育场赛前遭大雪覆盖，积雪深度大约20厘米。

为了使比赛如期举行，工作人员除雪作业数小时，最终清除比赛场地和看台的积雪。

气象部门预报，暴风雪即将继续东移，首都华盛顿预期降雪7厘米至17厘米，64号州际公路以北的山区，例如弗吉尼亚州夏洛茨维尔市和斯汤顿市，可能遭遇更强暴风雪。（安晓萌）（新华社专特稿）

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