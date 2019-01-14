美寻求“两全”之策安抚土耳其 保护叙库尔德人

美国国务卿迈克·蓬佩奥12日与土耳其外交部长通电话，试图寻找“两全其美”的方案，既能照顾土方关切，又能保护美方在叙利亚的“小伙伴”。

【美方表乐观】

蓬佩奥在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比告诉媒体记者：“我们承认土耳其人民和埃尔多安总统保卫国家不受恐怖分子袭击的权利。同时，我们知道，那些不是恐怖分子的人、那些这段时间以来一直与我们并肩作战的人有权获得保护。”

“我们有信心取得两全其美的结果，既保护土耳其不受真正恐怖分子的威胁，又让那些没有对土耳其构成恐怖威胁的人免受任何重大风险。”

蓬佩奥没有详细描述“两全其美的结果”，只说他与土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢通了电话，“许多细节有待确定”。“但是，我们会有一个好结果。我对此乐观。”

美国政府去年12月宣布准备从叙利亚撤出美军。叙利亚库尔德人担心，美军一旦撤出，他们将面临土耳其军队进攻。叙利亚库尔德武装由美国及其盟友扶持，但由土耳其方面划定为“恐怖组织”。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和其他官员多次警告，将出兵叙利亚北部，进攻库尔德武装控制区。

蓬佩奥说，美国政府叙利亚问题特别代表詹姆斯·杰弗里过去数天已经从土耳其前往叙利亚北部，寻求两全之策，继而将重返土耳其继续磋商。

【土方不松口】

美方宣布撤军，却就撤军速度采取模糊战术，说没有时间表，将“缓慢”撤离。

美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿本月6日访问以色列期间说，撤军取决于多项前提条件，包括确保库尔德武装获得保护。

美方把库尔德武装获得保护作为撤军条件，激怒土耳其方面。博尔顿8日到访土耳其，没有获得埃尔多安接见。埃尔多安回应博尔顿的言论，说他犯了“大错”，土方不会“做出任何让步”。

恰武什奥卢10日同样强硬回应，说无论美方是否撤军，土方仍将进攻库尔德武装控制区，维护国家安全。“我们将决定（进攻）时间，”恰武什奥卢说，“我们不需要获得任何人批准。”

恰武什奥卢12日说，蓬佩奥谈及“消除土方关切的因素”，是“正确言论”。

只是，他再次“谴责和拒绝”美方所提撤军条件，重申不放弃进攻库尔德武装。“我们将尽一切力量消灭边界对面的恐怖分子，”恰武什奥卢说，“这不容置疑。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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