FBI“通俄”调查报道搅动华盛顿 特朗普推文猛怼

美国总统唐纳德·特朗普12日援引《纽约时报》一篇报道，批评美国联邦调查局(FBI)针对他“毫无理由”地发起调查。

那篇报道说，联邦调查局2017年调查特朗普是否“为俄罗斯工作”，继而“损害美国利益”。

一些资深民主党籍国会议员12日回应，看过报道，将继续推动“通俄”调查。

【直接对象】

《纽约时报》11日以多名不愿公开姓名的执法人员为消息源报道，特朗普2017年5月解除联邦调查局局长詹姆斯·科米的职务，联邦调查局数天后针对特朗普启动反间谍调查和刑事调查。

调查内容包括特朗普是否对美国国家安全构成威胁、是否为俄方工作或是否无意中受到俄方影响、“开除”科米是否妨碍司法公正。

报道说，联邦调查局所做调查稍后与司法部特别检察官罗伯特·米勒主持的“通俄”调查合二为一，不清楚前者后来是否仍然继续单独调查特朗普。

米勒团队2017年5月以来调查特朗普的竞选团队在2016年总统竞选期间是否与俄罗斯方面“串通”，没有将调查矛头直接指向特朗普。

【“没有证据”】

特朗普12日在社交媒体“推特”连发多条推文，回应说刚从这篇报道中得知他曾经受到联邦调查局调查，指认调查“毫无理由且没有证据”，讽刺科米“是小人”。

特朗普的律师、纽约前市长鲁道夫·朱利安尼告诉《纽约时报》记者，他对调查一无所知。朱利安尼同时强调，距离联邦调查局发起调查已经一年半，特朗普方面没有听到任何风声，对方显然“什么也没发现”。

《纽约时报》在报道中提到，联邦调查局没有发布任何证据，显示特朗普曾经秘密接触俄方官员或接受俄方指令。

白宫认定这篇报道“荒谬”；国务卿迈克·蓬佩奥没有直接回应报道，只是告诉美国哥伦比亚广播公司记者，所谓特朗普对美国国家安全构成威胁的想法“可笑”。

【政敌要查】

这篇报道为民主党人提供了“弹药”。

国会众议院司法委员会主席、民主党人杰罗尔德·纳德勒说，这一委员会今后数周内将采取措施，以便“更好地了解总统的举动和联邦调查局对总统举动的回应”。

纳德勒在一份声明中说，联邦调查局的严肃性和专业性毋庸置疑，将寻求保护那些“职业调查人员”，免遭特朗普“攻击”。

众议院情报委员会主席、民主党人亚当·希夫说他不能回应报道细节，强调这一委员会将继续调查特朗普与俄罗斯之间的“联系”。

特朗普的前私人律师迈克尔·科亨定于2月7日在众议院作证，陈述他所知关联特朗普的“内幕”。在一些媒体看来，这场公开听证会意味着众议院民主党人将调查特朗普以及这名共和党籍总统个人商业利益与俄罗斯方面的关联。

俄方向来否认干预美国选举，认定美方指控毫无根据，是为发起对俄制裁找借口。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)