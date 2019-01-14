三万欧元可“包场”夜游法国巴黎卢浮宫博物馆

法国巴黎卢浮宫博物馆藏品丰富，是世界上最受欢迎的博物馆之一，缺点是游客太多，令观展体验打折扣。法国一家旅行社因此推出定制行程，消费者花3万欧元（约合23.25万元人民币）即可在规定时间内“包场”卢浮宫，还可邀约至多3名同伴在夜色中探索这一艺术宝藏。

根据行程安排，客人于当地时间下午6点半在酒店乘旅行社提供的特斯拉轿车出发，在卢浮宫玻璃金字塔入口处下车，然后随旅行社创始人来到卢浮宫中世纪展品展厅，在这里随艺术历史专业导游开始参观。

受90分钟参观时间限制，游客不可能逐一欣赏卢浮宫的约3.8万件展品，只能重点观看断臂维纳斯雕像、油画《拿破仑一世皇帝的加冕礼》等名作。参观途中会有些小惊喜，例如上楼梯去参观《萨莫色雷斯胜利女神》雕像时会遇到起舞的芭蕾演员。参观以欣赏达·芬奇名画《蒙娜丽莎》为结束。

告别卢浮宫后，旅行社会安排客人漫步塞纳河上的艺术桥并在此登船夜游塞纳河，在船上享用香槟、奶酪和鱼子酱。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，包场游卢浮宫由名为“家庭扭动”的法国高端旅行社提供，只能在每周一、周四、周六和周日卢浮宫下午6点闭馆后进行。这家旅行社称，推出这项奢侈服务3年来，已有来自世界各地的数名游客享受“包场”。

相比普通游客排队进门游览，包场夜游卢浮宫当然更有韵味。不过，前一种游览方式更经济，目前成人门票15欧元(116元人民币)。卢浮宫管理部门1月发布公告，2018年共接待参观者1020万人次，较上年增长25%，打破2012年970万人次的历史纪录。（袁原）【新华社微特稿】

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