中企去年在美获批专利增长

据新华社华盛顿1月11日电 （记者周舟）美国商业专利数据库近日发表的2018年度发明专利报告显示，去年中国大陆企业在美获专利比2017年增长12%，而其他国家和地区所获专利数量较2017年均有所下降。
该机构高级分析师拉里·卡迪告诉记者，这个现象背后的一大原因是中国企业重视研发投入。还有美国专利分析人士认为，这表明中国在创新方面有显著进步。
该报告列出的全球企业2018年在美申请专利排名中，中国的华为、京东方等企业排名靠前。
报告显示，2018年，美国专利商标局授予近31万件发明专利，比2017年下降了3.5%。
(责编：王仁宏、曹昆)
深度阅读
不到一年四次会晤 中朝领导人都谈了什么？
应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩2019年1月7日至10日对中国进行访问。不到一年中朝两国领导人进行四次会晤，其间，两国领导人都谈了什么？达成了哪些共识？中朝关系收获了哪些成果？
【详细】
解码王毅新年首访非洲的“123456”
1月2日至6日，国务委员兼外交部长王毅应邀对埃塞俄比亚和非盟总部、布基纳法索、冈比亚、塞内加尔进行了正式访问。此行延续了20多年来中国外长每年首访都选择非洲的优良传统，表明了中方对发展中非关系的一贯高度重视。【详细】