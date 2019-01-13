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经济恶化已成土耳其民众最大担忧

2019年01月13日15:33  来源：新华社
 

知名市场调查机构益普索集团的最新调查显示，经济状况恶化已经取代恐怖主义成为土耳其民众的最大担忧。

调查显示，自2018年春季以来，59%的土耳其民众视经济状况恶化为最大问题，进入2019年后预期更为黯淡。在该机构2018年年初的调查中，多达51%的受访者将恐怖主义列为最大担忧，但当年12月这一比例已降至13%。

最新调查中，37%的受访者表示，约44%的支出用于食品和饮料等生活必需品；三分之一的受访者表示购买力“明显”下降；20%的受访者在考虑另找一份工作以维持生活水准。

土耳其经济学家亚尔琴·卡拉泰派对新华社记者说，民众的担忧已达到焦灼不安的程度，这一局面在2018年下半年已经显现。

去年第三季度，土耳其经济同比增长1.6%，远低于上半年超过5%的增速。卡拉泰派认为，去年第四季度经济增速会更低。

去年8月，土耳其里拉对美元等国际货币汇率暴跌。土耳其政府随后收紧财政和货币政策，大幅提高基准利率，以解决经常账户赤字和通货膨胀高企等问题。去年10月，土耳其消费价格同比上涨25.2％；去年12月，涨幅降至20%左右。

为减轻民众担忧，土耳其政府已出台了一系列措施，包括针对中小企业的激励措施、重组信用卡债务、为部分电费账单买单等。（记者 易爱军）

(责编：赵芮(实习生)、徐祥丽)
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