缅甸在我国增设两个签证服务中心

缅甸驻昆明总领馆指定的两家签证服务中心12日落户云南省德宏傣族景颇族自治州芒市和瑞丽市，这将为前往缅甸的中国居民提供便利化服务，促进中缅经济文化交流。
芒市和瑞丽市两家缅甸签证服务中心，除了对前往缅甸的旅客提供各类型的签证办理业务，还可以提供商务旅游信息咨询、商务活动考察安排、酒店和机票预订等延伸服务。
中国和缅甸是山水相连的友好邻邦，德宏是中缅友好交往的重要平台和窗口。德宏州州长卫岗说，近年来从德宏前往缅甸经商、旅游的人员日益增加，近期，芒市直飞缅甸曼德勒的航班即将首航，两家签证服务中心将为赴缅人员提供一站式服务，深化德宏与缅甸的合作。（记者 姚兵）
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