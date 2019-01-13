国际观察：日外相访俄将面临艰难谈判

正在俄罗斯访问的日本外务大臣河野太郎定于14日与俄外长拉夫罗夫举行会谈。河野此行被看作是为日本首相安倍晋三本月下旬访俄“打前站”。日本媒体预测，围绕北方四岛（俄称南千岛群岛）的领土争议以及和平条约谈判将是此次会谈的核心议题。

分析人士认为，尽管两国领导人已同意加速和平条约谈判，但双方围绕领土主权及安保等问题依然存在重大分歧，河野此访恐面临严峻形势。

主要任务

河野定于12日至16日在俄罗斯访问。据报道，除了磋商安倍本月晚些时候访俄事宜，商讨日俄缔结和平条约是河野此行的主要任务。

安倍去年11月与俄总统普京在新加坡会晤，商定依据1956年签署的《日苏共同宣言》加快日俄缔结和平条约谈判进程。《日苏共同宣言》第九条规定，双方将继续就缔结和平条约进行谈判，苏联在条约缔结后把四岛中的齿舞、色丹两岛交给日本。去年12月，安倍与普京指定河野和拉夫罗夫为谈判负责人。

分析人士指出，河野与拉夫罗夫14日的会谈被视为双方在和平条约新谈判机制下的首次会谈，能否在被日方视为和平条约缔结前提的领土问题上取得进展备受关注。

在河野访俄之后，安倍也将于本月下旬访俄，并与普京举行会谈。安倍近期多次公开表示，决心由自己和普京为和平条约这一两国间的“悬案”画上“终止符”。

分歧难弥

分析人士认为，日俄在领土主权等问题上分歧依然巨大，河野此访谈判前景并不明朗。

首先，双方在主权问题上立场迥异。日方主张若两岛被移交给日本，则主权也将属于日本；但俄方表示，《苏日共同宣言》只说苏联在与日本签订和平条约后愿向后者移交两岛，但没有说明移交岛屿的依据和移交后岛屿的主权归属等。

俄方还担忧，一旦将两岛移交日本，日美两国可能基于《日美安保条约》在岛上设立美军基地。针对这一问题，安倍虽向俄方表态不会设立美军基地，但仍未打消俄方疑虑。普京就曾公开质疑日方是否在这一问题上拥有足够的自主权。

其次，双方对日本原岛民的对俄索赔权存在争议。日方认为，原岛民的财产因俄方对争议岛屿的“非法占领”而遭受损失，因此日本政府或这些原岛民有权要求苏联或俄罗斯赔偿相关损失。但俄方始终坚持苏联及俄罗斯占有四岛是二战的结果，而非日方所称的“非法占领”。

实际上，在河野访俄前，俄方已数次向日方发难。俄外交部9日召见日本驻俄大使上月丰久，抗议日方近期就日俄争议岛屿发表的言论。11日，俄外交部就河野访俄一事发表声明，重申要求日本全面承认包括俄对南千岛群岛拥有主权在内的所有二战结果，并称这是双方进行和平条约谈判的重要条件。

此外，在俄罗斯国内，各界对于将争议岛屿移交给日本的反对声音很高。日媒分析称，俄方之所以在河野访俄、双方围绕和平条约开始正式谈判前频向日方发难，既是顾虑国内舆论及议会的反弹，也是有意牵制日方以提升谈判门槛。可以预想，河野将面临严峻的谈判形势。（记者王可佳）

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