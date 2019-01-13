普罗夫迪夫庆祝开启2019“欧洲文化之都”活动

保加利亚普罗夫迪夫市12日举办庆典，庆祝开启2019“欧洲文化之都”活动。

作为保加利亚第二大城市，普罗夫迪夫是一座欧洲历史文化名城，素有东欧“音乐之都”的美誉。当晚，除艺术展、音乐会、博览会之外，老城中心广场还举行了盛大的歌舞、灯光及焰火表演，1500多名演员和5万多市民共同见证开启“欧洲文化之都”活动的历史性时刻。

欧盟负责数字经济和社会事务的专员玛丽亚·加布里埃尔在庆典仪式上说，普罗夫迪夫为2019“欧洲文化之都”提出的口号是“在一起”。今夜，普罗夫迪夫向欧洲和世界发出强烈信息——团结，这也是欧盟核心文化价值观所在。

普罗夫迪夫市长托特夫在致辞中说，2019年，该市将举办数百场文化活动，邀请数千名各国艺术家来此访问。他为普罗夫迪夫成为“欧洲文化之都”深感骄傲。

托特夫在接受新华社记者采访时表示，举办“欧洲文化之都”活动将提高城市的知名度，吸引更多游客，促进文化旅游业的发展。同时，也会吸引新的投资，提高就业率，促进城市社会经济发展。

保加利亚副总统约托娃、前总统普列夫内利耶夫、文化部长、旅游部长等保国政要，各国驻保使节等观看了当晚的庆典活动。

1985年，希腊雅典成为首个“欧洲文化之都”。2019年“欧洲文化之都”是保加利亚普罗夫迪夫和意大利马泰拉。（记者 战小漪）

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