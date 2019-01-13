记者手记：英国博物馆里书香浓　让游客把文化带回家

春节将近，出游在即，到英国各大博物馆游览后想买点什么纪念品带回家？书，不失为一个好选择。

英国图书出版业发达，博物馆数量和游客众多，将这两大优势结合，把书店开在博物馆里，让来自世界各地的游客和读者有机会接触并购买展示英国历史、地理和经典文学的书籍，是英国人巧妙展示和传播本国文化的一个好办法。

博物馆雇专人选书

英国有大小博物馆数千个，仅首都伦敦就有大约300个。绝大多数博物馆设有专门的区域售卖书籍，书是英国各博物馆旅游纪念品中非常重要的组成部分。

大英博物馆内最大的纪念品商店里，书籍占据了货架的半壁江山，品类和数量堪比伦敦一些街头书店。纪念品店的一端其实是家专门的书店，4年前开店，空间上与纪念品店打通相连。

记者曾在旅游高峰时进入该博物馆纪念品店观察，排队结账的游客中，约三成人手里拿着至少一本书。

店内书籍涉猎广泛。第一类是博物馆展品指南以及与博物馆特展相关的书籍。第二大类以介绍人类文明史、各国艺术史和宗教等为主，也与大英博物馆包罗万象的收藏品有关联。

去年是大英博物馆中国馆重修后开放的第一年，纪念品店内一个独立展台上全部摆放着与中国馆展品相关的书，其中包括大英中国馆藏专家、中国馆负责人杰西卡·哈里森-霍尔所著的《中国：器物中的历史》一书。此外，《近观中国艺术》《明朝，改变中国的50年》《中国水墨画》《中国瓷器》等书也陈列在架。

第三类是经典文学读物，主要是英语国家作家的经典小说和诗歌作品。莎士比亚作品集、《爱丽丝漫游仙境》《福尔摩斯》等知名英国作品被特意摆在最显眼、易取的位置上。

第四类是英国旅游图书，内容丰富多元，除了常规的经典旅游景点介绍，还有不少巧妙融合英伦元素与风俗人情的书，比如《文学作品中的伦敦》，自嘲英国传统的讽刺漫画书《如何成为英国人》等。

此外，纪念品店里还辟专区开设了童书店。出自英国知名童书出版社的书籍色彩丰富，造型有趣，内容以介绍英国尤其伦敦为主，也有帕丁顿熊、小猪佩奇等英国卡通形象主题书，令低龄游客爱不释手。

据了解，大英博物馆书店内出售的除了300多类大英博物馆出版社自行出版的图书，其余上千类图书均由博物馆专职“图书买手”从出版市场上精心挑选买入。

“大英博物馆每天迎接来自全球的数万游客，年均客流量在600万人次左右。这些游客对图书的偏好千差万别，我们的图书买手会以大数据分析为基础，在出版市场上挑选与博物馆主题相符合、同时又能满足不同游客需求的书籍。当然，展示英国文化元素的书籍是必不可少的一大类，我们也希望更多参观者能在离开博物馆之后继续通过阅读了解英国。”书店店员托马斯·伯顿说。

与名家合作出书

带有英伦文化符号、介绍英伦风情的书是“通行本”，几乎每个博物馆都能找到几本。不少博物馆还自行出书，或与一些英国知名作家和出版社合作，推出与博物馆自身性质、特色契合的定制书。这类独家定制书往往很受游客欢迎。

在位于伦敦特拉法加广场一侧的国家美术馆，馆内纪念品店工作人员告诉记者，近期畅销书之一是该馆与英国知名童书作家兼插画家詹姆斯·梅修合作的一套定制书。

梅修是英国当代最受欢迎的儿童插画家之一，他20多年前用画笔创作出一个名叫凯蒂的英国小女孩形象，让她偷偷钻进世界名画中，与达·芬奇笔下的蒙娜丽莎对话，在梵高的向日葵中玩耍，以这种生动有趣的方式帮助小读者了解和欣赏名画。《凯蒂的文化艺术之旅》系列被视为西方艺术启迪绘本佳作，斩获无数童书大奖，深受全球小读者喜爱。

在梅修的故事中，凯蒂的家乡就在伦敦，其中一集故事就发生在英国国家美术馆内。因此，国家美术馆与梅修合作出书，算是顺理成章，效果绝佳。

这套定制书分为三本，分别以贴纸、涂色和绘画的形式，介绍英国国家美术馆的馆藏名画，同时鼓励小读者在动手拼贴、涂画的过程中感知这些名画的艺术魅力。

记者留意到，短短20分钟内就有三个游客家庭购买这套书。他们带走的不仅是关于英国国家美术馆的记忆，也可能由此开启对凯蒂、梅修以及英国儿童文学的认知和探索。

在伦敦科学博物馆，已故英国科学家史蒂芬·霍金的《时间简史》是畅销纪念品之一。在交通博物馆，以伦敦黑色出租车、红色双层巴士为造型的童书最受游客欢迎。

这些书籍在为英国各大免费博物馆创收的同时，也在传递着英伦文化。没有统计数据显示英国的博物馆每年具体会售出多少图书，但毋庸置疑的是，总有游客会在参观博物馆之余停留在书架前，意犹未尽地把一本“英国”打包在行李中带回家。（记者 张代蕾）

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