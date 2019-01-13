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巴黎8000人再度走上街头抗议 民众对示威评价两极

2019年01月13日10:07  来源：中国新闻网
 

当地时间1月12日，巴黎新一轮示威在雨中如期登场。法国内政部称，当天有8000人在巴黎示威。

这是巴黎自去年12月以来遭遇的第九轮示威。中新社记者在凯旋门看到，有大批示威者聚集在那里。期间，随着示威者人数逐渐增多，警方开始不断施放催泪瓦斯，试图驱散人群。而正对凯旋门的香榭丽舍大街，又有大批示威者试图从那里进入凯旋门，遭到警方使用水炮驱散。

资料图：一些示威者在法国巴黎香榭丽舍大街抗议。中新社记者 李洋 摄

当天示威过程整体较为平和，没有出现暴力事件。警方仍然严加戒备，巴黎有5000多名警察部署在多个重要地点，严防示威者冲击。同时，警方在凯旋门和香榭丽舍大街再度部署了多辆装甲车。截至记者发稿，警方已经在巴黎逮捕了120多人。

香榭丽舍大街不少商家选择当天关门并再度加固门窗，以防范示威者冲击。记者从卢浮宫一路走到凯旋门，注意到很多商铺即使在营业，也没有多少顾客。由于正值法国传统的打折季，商家此前呼吁示威者不要到商业街来抗议，但目前来看收效甚微。

凯旋门和香榭丽舍大街等示威者集中的区域，游客再度变得稀少。巴黎警方再度封闭了不少道路，并关闭了凯旋门附近的多座地铁车站。不少示威者再度徒步前往香榭丽舍大街。

巴黎市中心当天上午突发爆炸事件，造成数十人伤亡。法国内政部和巴黎警方不得不在为爆炸事件进行善后处理工作的同时，应对新一轮的示威。

据法国内政部公布的数字，全法约有84000人参加当天的示威，斯特拉斯堡、图卢兹等主要城市都有示威活动；而警方在全法部署了80000名警力。

民众对示威的评价两极，仍有约五成民众支持示威继续进行下去，有七成民众反对暴力示威。前职业拳击手在上周六的示威活动中殴打警察，然而有示威者和民众为拳击手发起捐款，引发很多人不满。为被殴打的警察捐款的活动也随即发起，据报警察所得捐款超过了拳击手所得。

法国政府计划下周起展开为期三个月的全国公开辩论，焦点包括民众关心的税收等议题。据本周公布的相关民调，大约40%的受访者有意愿参加辩论。不少示威者对辩论反应冷淡。法国官方呼吁民众能够踊跃参加，以便凝聚共识。(记者 李洋)

(责编：赵芮(实习生)、徐祥丽)
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