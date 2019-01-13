殃及池鱼？日产汽车一名“戈恩系”高管辞职

日本日产汽车公司首席绩效官、中国市场业务前主管何塞·穆尼奥斯11日宣布辞职。

穆尼奥斯在职场社交网站“领英”宣布辞职。多家媒体援引日产公司的消息，证实他辞职且立即生效。

穆尼奥斯现年53岁，西班牙籍，2004年入职日产，2014年至2018年1月主管日产在北美市场的运营，去年4月开始分管中国市场业务。

路透社和多家日本媒体报道，穆尼奥斯是日产前“掌门人”卡洛斯·戈恩的左右手和潜在接班人之一。按照日本《每日新闻》的说法，穆尼奥斯是日产“三号人物”。

戈恩去年11月遭日本检察机关逮捕，涉嫌连续多年瞒报巨额收入和其他多项不法行为。他否认全部罪名指控。

穆尼奥斯在领英写道：“不幸的是，日产卷入一系列事件，它们已经且将继续让日产偏离（业务）重心。”

路透社11日报道，日产内部调查范围扩大到戈恩执掌日产期间这家汽车巨头在美国、印度和拉丁美洲市场的业务状况；作为戈恩的心腹，穆尼奥斯成为调查对象。

3名了解调查情况的人向媒体披露，调查内容包括穆尼奥斯主管北美业务期间批准的经销商特许经营权、日产与零部件供应商和服务商签订的一些合同。

穆尼奥斯在领英写道，他将“继续协助”日产内部调查。然而，按照上述消息人士的说法，穆尼奥斯拒不与调查人员合作。

路透社本月5日披露，穆尼奥斯已经脱离分管的业务，包括中国市场业务，专注于应对戈恩案调查。宣布辞职前，穆尼奥斯“休假”一周。

日本媒体报道，戈恩案激化日产与法国雷诺汽车公司之间的矛盾。戈恩先前执掌雷诺与日产和日本三菱汽车公司组成的联盟，事发后遭日产和三菱汽车解除董事长职务，继续充任雷诺董事长兼首席执行官。

日本时事通讯社报道，日产与雷诺争夺联盟主导权的纷争激化，日产内部传出“难以（与雷诺）共事”的声音；《每日新闻》报道，日产与雷诺之间的关系急转直下，日产方面正改革管理体制，包括“清理”与戈恩关系密切的管理人员。一名日产管理人员告诉日本共同社，“现有管理层对穆尼奥斯有戒心，因为他效忠（戈恩）”。（惠晓霜）

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