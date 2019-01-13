美国女议员角逐下届总统 主打“战争与和平”议题

美国国会众议院民主党籍女议员图尔西·加巴德11日说，她决定参加2020年美国总统选举。

加巴德接受美国有线电视新闻网采访时说：“我已经决定参选，下周将发表正式声明。”

她说，诸多原因促使她作出这一决定；美国民众正面临包括医疗保健和气候变化在内的许多挑战，她希望帮助民众应对这些挑战。

作为众议院外交事务委员会成员，加巴德说，“战争与和平”议题将是她竞选主张的重点之一。

加巴德已经着手为参选营造气氛。她近几个月走访将率先举行党内初选的艾奥瓦州和新罕布什尔州，定于5月出版自传。

加巴德现年37岁，在位于南太平洋的美属萨摩亚出生，在夏威夷长大。她是美国国会首名信仰印度教的议员和首名美属萨摩亚出身的议员。她曾参加伊拉克战争，现在是美国国民警卫队成员。

据美联社报道，加巴德参选总统可能引发争议。作为伊拉克战争老兵，她曾说，美国等国“依据错误情报”向伊拉克发动军事打击。

另外，加巴德2017年初秘密前往叙利亚，“实地考察”阿勒颇等地，与叙利亚总统巴沙尔·阿萨德和叙反对派一些领导人会面。她因那次密访在美国国内受到强烈批评。

美国《外交政策》网站先前报道，加巴德反对美方一度奉行推翻巴沙尔政府的政策，认定一旦巴沙尔下台，叙利亚局势会更不稳定。

多名美国知名人士已经或即将明确参选总统的意愿。民主党籍国会参议员伊丽莎白·沃伦去年12月开始评估参选总统的可行性；前副总统乔·拜登和民主党籍参议员伯尼·桑德斯正在考虑参选；前住房和城市发展部长朱利安·卡斯特罗预定12日宣布参选。（安晓萌）

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