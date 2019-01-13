涉嫌行贿？日奥委会主席竹田恒和或遭法国起诉

日本奥林匹克委员会主席竹田恒和涉嫌在日方申办2020年东京夏季奥运会前后行贿，以求获得承办权，可能在法国遭起诉。

法国《世界报》网站11日率先披露这一消息，多家日本和西方媒体继而做类似报道。

报道说，法国检察机关认定，已经掌握竹田行贿的确凿证据；法国一家法院去年12月10日启动程序，审查证据，以确定检方是否能够正式起诉竹田。

国际奥林匹克委员会2013年9月表决，决定由东京承办2020年奥运会和残疾人奥运会。

媒体报道，日本申奥委员会2013年7月和10月分别向设在新加坡的布莱克蒂丁斯公司转账，共计280万新加坡元（约合230万美元）。这家咨询服务企业2014年7月关闭。

法国检方2016年初调查这两笔款项，怀疑竹田“拍板”决定行贿，以获得奥运承办权。

法国检方认定，布莱克蒂丁斯公司与国际田径联合会前主席拉明·迪亚克之子帕帕·马萨塔·迪亚克有关联。这对父子涉嫌受贿，受到法国司法部门调查，其中后者受到国际通缉。

日本奥委会2016年5月设立一个小组，以调查日本申奥委员会是否行贿，同年9月发布结论，认定转账款项不违法。按照日方的说法，那些钱是按合同支付的咨询费。

竹田2017年初和2018年12月分别接受日本和法国司法部门问话，否认日方行贿。他11日发表声明，再次否认行贿，愿意今后继续配合调查，以“洗清嫌疑”。

国际奥委会道德委员会定于11日晚些时候开会，讨论这件事。国际奥委会说，水落石出以前，竹田“继续享有无罪推定”。

针对竹田可能遭起诉的报道，东京奥组委说，首次获知这类消息，暂时不做回应；东京都知事小池百合子告诉媒体记者，她“十分震惊和困惑”，将关注事件动向。

按照一些日本媒体和官员的推测，法方启动竹田是否将受审的审查时机微妙，可能有意就卡洛斯·戈恩案件“打击报复”日方。

去年12月10日，日本检方正式起诉日本日产汽车公司前董事长戈恩。戈恩长年担任法国雷诺汽车公司与日产和日本三菱汽车公司所结成联盟的“掌门人”，因涉嫌少报巨额收入和其他不法行为，去年11月在东京被捕，继而遭日产和三菱汽车解除董事长职务，但仍充任雷诺董事长和首席执行官。

一名东京市政府官员告诉日本《每日新闻》，“为什么是这个时候”？“可能是在报复日方”。一名日本法务省人员不认为法方在报复，说针对竹田的调查已经持续数年，“时间可能是巧合”。同样，一名法方消息人士告诉路透社，竹田可能遭起诉与戈恩案“没有关联”。

日本广播协会预期东京奥运形象将受损。竹田11日在声明中就这一事件引发日本民众“巨大忧虑”致歉。（惠晓霜）

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