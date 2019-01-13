以色列空袭大马士革 叙防空系统拦截大部分导弹

叙利亚官方媒体报道，以色列战机11日晚向叙利亚首都大马士革及其附近发射多枚导弹，多数遭叙利亚防空系统拦截。

【袭击范围“更广”】

空袭大约23时15分发生。叙利亚官方媒体阿拉伯叙利亚通讯社以叙利亚一名官员为消息源报道，大马士革机场附近一处仓库因空袭受损，没有人员伤亡。

机场航空运输没有因空袭受到影响。

那名官员没有披露其他哪些地点遇袭。他说，叙利亚防空系统拦截大部分导弹。

黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台报道，这次袭击范围“比以往更广”，包括大马士革东部郊区的杜迈尔镇、大马士革以南的基斯瓦地区、大马士革西部临近黎巴嫩边境的迪马斯镇。

设在英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”说，以方空袭大马士革机场附近一片区域，轰炸基斯瓦地区和大马士革西南郊区。

按照这一组织的说法，基斯瓦等地是伊朗革命卫队和黎巴嫩真主党的据点和军火库所在地。

这是以军今年首次空袭大马士革及其附近。以方暂时没有就空袭报道做出回应。

以色列先前多次以打击伊朗军事设施为由，空袭叙利亚境内目标。以方去年12月25日向大马士革附近目标发射多枚导弹，击中一处军火库、3名叙利亚士兵受伤。以色列一名高级官员去年9月说，过去两年，以方向叙利亚境内的伊朗目标发动共计200多次袭击。

伊朗及其支持的黎巴嫩真主党是叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的主要盟友。以方把黎巴嫩真主党视为重大安全威胁，同时指认伊朗方面通过叙利亚陆地走廊向这一组织输送武器以及寻求在叙设立永久军事基地，威胁以色列安全。

【反恐行动“继续”】

以方战机空袭大马士革同一天，美国主导的打击“伊斯兰国”联军从叙利亚撤出一些军事装备，但美方官员说，打击这一极端组织的行动将继续。

联军发言人肖恩·瑞安11日说，联军“启动深思熟虑的从叙利亚撤军进程”，出于安全考虑，不会讨论撤军具体时间表。

几名美方官员稍后澄清，只是撤出装备，而非人员，打击“伊斯兰国”的行动将继续。

路透社11日报道，美方撤军的消息混乱，但一些迹象表明，美方为撤军所作准备进展迅速。

美国总统唐纳德·特朗普去年12月19日经由社交媒体宣布，将撤出大约2000名驻叙利亚美军。就这项决定，他没有与国会和参与打击“伊斯兰国”的盟友磋商，遭多名美国政府高级官员反对，其中国防部长詹姆斯·马蒂斯辞职以示抗议。

特朗普随后就撤军改变口风，强调美军将“缓慢”撤离。

同属打击“伊斯兰国”联盟的法国欢迎美方放缓撤军。法国外交部长让－伊夫·勒德里昂10日说，美方撤军计划出现“积极变化”，法军将在叙利亚局势有政治解决方案以后撤离。

路透社报道，美方撤军决定给叙利亚8年内战注入新的不确定性，促使各方讨论如何填补叙利亚安全真空。（安晓萌）

(责编：赵芮(实习生)、徐祥丽)