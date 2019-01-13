特朗普不急于宣布国家紧急状态 政府“停摆”无解

就美国政府“关门”，美国总统唐纳德·特朗普11日决定，“现在”不会宣布国家进入紧急状态。

【特朗普：不急于宣布国家紧急状态】

特朗普在白宫一场有关边境安全的会议中说，结束政府“停摆”的一个“简单方案”是宣布国家进入紧急状态。

“我可以很快那么做，我绝对有权那么做，”他说，“但我不急于那么做。”按照特朗普的说法，他依然希望与国会就“建墙”拨款达成一致。

美国联邦政府四分之一机构从去年12月22日起关门，缘于特朗普要求为建造边境“隔离墙”拨款57亿美元，遭遇民主党人抵制。无论是否包含建墙费用，拨款法案如果本月12日无法生效，这轮政府停摆将达22天，刷新持续时间纪录。

特朗普先前多次威胁，民主党控制的国会众议院如果不放行筑墙费用，他可能将宣布紧急状态，以绕过国会、直接建造边境“隔离墙”。

多名共和党人呼吁特朗普尽快宣布紧急状态。共和党籍国会参议员林赛·格雷厄姆11日会晤特朗普后在社交媒体“推特”写道：“总统先生，现在宣布国家紧急状态。现在建墙。”

只是，另有不少共和党人反对宣布紧急状态，认定这种做法将削弱宪法所赋予国会对政府开支的控制权，今后民主党籍总统可能效仿。

民主党方面，众议院议长南希·佩洛西11日重申，不会批准向政府拨款用于“建墙”。

【政府“关门”僵局短期难解】

美联社11日以一名不愿公开姓名的消息人士为来源报道，白宫不急于与国会就拨款法案达成一致，仍在考虑多个备选方案。

就建墙资金来源，白宫除了“盯上”美国陆军工程兵原本理应用于防灾工程的专项资金，司法部从毒枭手中收缴的资金同样列入考虑。

就建墙构想，特朗普的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳提议，与建墙相比，就非法移民问题达成更广泛一致是更好的选择。他同样反对特朗普宣布国家进入紧急状态。

另外，民主、共和两党在国会持续针锋相对，使政府关门僵局难以在短时间内化解。

众议院先前通过多份涉及拨款的法案，11日早些时候经由表决，通过另一份法案，以240票对179票同意为内政部和环境保护局等部门拨款，以恢复这些部门运行。

只是，参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔多次警告，众议院通过的拨款法案不可能在参议院“过关”。

美国政府关门波及大约80万雇员，一部分人无薪上班，另一部分人强制无薪休假。

美国副总统迈克·彭斯11日在首都华盛顿巡视海关和边境保护局，承诺一旦政府重新开门，所有政府雇员将收到遭拖欠的工资。

美国全国公共广播电台11日发布一项最新民意调查所获结果，显示大约75%的调查对象认定政府关门“让这个国家难堪”。（郑昊宁）

(责编：赵芮(实习生)、徐祥丽)