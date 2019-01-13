SpaceX宣布裁员 “勒紧裤带”只为推进太空项目

美国太空探索技术公司(SpaceX)11日宣布将裁员10%，借由“瘦身”推进一系列太空项目。

太空探索技术公司向员工发送电子邮件，宣布裁员决定，涉及大约600名雇员。这家企业承诺，将向遭裁减员工支付额外8周薪水，帮助他们寻找新工作。

电子邮件写道，太空项目耗资巨大，足以让其他企业破产，更不要提像太空探索技术公司那样一些项目同时推进，企业因而“今后面临极其严峻的挑战”，否则不会作出裁员决定。

这家企业说：“为了继续运送客户物资、成功研发星际间太空飞船和全球天基互联网，太空探索技术公司必须精简。”

美联社11日报道，太空探索技术公司收支状况良好，企业最新估值为大约300亿美元，主要业务包括为政府、企业、机构发射卫星，为国际空间站运送物资。

宣布裁员当天，这家企业在美国加利福尼亚州范登堡空军基地发射一枚“猎鹰9”型火箭，将10颗通信卫星送入太空。

只是，太空探索技术公司有一系列“烧钱”的项目，包括研发载人火星飞船和卫星互联网服务。

以载人火星飞船为例，太空探索技术公司创始人、首席执行官埃隆·马斯克将它称为“星际飞船”，可以将宇航员运送至火星，研发耗资预期达100亿美元。

马斯克11日在社交媒体“推特”发布将搭载火星飞船升空的火箭原型图片，强调那是“实物”、而非模型。

就卫星互联网服务，太空探索技术公司将这一构想称为“星链”，即发射大约1.2万颗卫星作为基站，本世纪20年代中期开始向地球上的用户提供费用低廉的宽带互联网服务，预期将同样耗资100亿美元。

马斯克先前说，预期2019年首次试飞“星际飞船”和发射“星链”第一颗卫星。（郑昊宁）

(责编：赵芮(实习生)、徐祥丽)