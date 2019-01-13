十余年数据疏漏！日本两千万人少领补贴数百亿

日本媒体报道，厚生劳动省过去十余年间就业数据汇总有漏洞，以致给将近2000万人少发放失业保险、工伤保险养老补贴等款项，漏发总额达数百亿日元。

面对舆论声讨，厚生劳动大臣根本匠11日向公众道歉，内阁官房长官菅义伟承诺将推动彻查多项数据。

【漏发巨款】

日本共同社11日报道，厚生劳动省每月例行发布就业数据，但这一数据的编制过程“有问题”，未能准确反映劳动力就业状况。

由于数据不准确，日本大约1973万人自2004年以来少领失业保险、工伤保险养老补贴、停工补贴、船员保险、雇用调整补贴等多种款项，漏发总额为537.5亿日元（约合33.5亿元人民币）。

按照规定，凡是员工规模达到500人及以上的用人单位，都应被纳入数据汇总范围。但是，厚生劳动省只是调查其中部分单位，便草率编制就业数据。以首都东京为例，应纳入大约1400家用人单位，但是实际只有三分之一受到调查。

在少发补贴的各类情形中，少发失业保险涉及大约1900万人，金额大约280亿日元（17.4亿元人民币）；少发工伤保险养老补贴涉及大约27万人，金额约240亿日元（14.9亿元人民币）；少发停工补偿涉及45万人，金额约1.5亿日元（933万元人民币）；少发船员保险涉及1万人，金额约16亿日元（9962万元人民币）。另外，向用人单位发放的雇用调整补贴少发30万份，金额约30亿日元（1.9亿元人民币）。

【承诺彻查】

厚生劳动大臣根本匠11日承认，2004年至2017年间就业数据不准确，他“极其遗憾，对广大国民表示由衷歉意”。

内阁官房长官菅义伟当天在新闻发布会上“深表遗憾”，承诺对56项“关键”数据作重新评估，包括国内生产总值、人口普查数据、乳制品数据等。

菅义伟披露，鉴于需要补发资金等情况，日本政府着手修改2019财政年度预算案。这份预算案针对2019年4月1日开始的新财政年度，上月获安倍内阁批准，即将送交国会审议，但现在需要修改内容、重新由内阁批准。

共同社报道，厚生劳动省曾在一项内部调查中发现就业数据有问题，但是没向公众披露，而是使用一款专门软件，把数据汇总过程“伪装”成合乎规程的样式，然后继续发布就业数据。

直到2018年12月，总务省察觉数据异样，才逐渐挖出厚生劳动省的这桩丑闻。

根本匠11日只是承认数据不准确，但否认厚生劳动省“系统性”遮掩。他承诺继续调查，追究相关人员责任。（杨舒怡）

(责编：赵芮(实习生)、徐祥丽)