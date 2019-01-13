美国务卿访中东抚盟友 兜售“阿拉伯版北约”

美国国务卿迈克·蓬佩奥继续中东9国之行，11日抵达巴林，后续还将访问其他5个海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）成员国。他已经造访约旦、伊拉克和埃及。

分析人士说，蓬佩奥有意兜售美国提出的“中东战略联盟”，即所谓“阿拉伯版北大西洋公约组织”；另外，他将安抚中东盟友，重申美方支持，告诉他们“美国从叙利亚撤军不意味着离开中东”。

【批前任】

蓬佩奥11日从埃及首都开罗启程，前往巴林首都麦纳麦。按照美国国务院事先发布的行程表，蓬佩奥将会晤巴林国王、王储和外交大臣。

启程前，蓬佩奥在开罗发表题为“正义力量：美国在中东重振作用”的演讲，批评美国前任政府的外交政策，把极端组织“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克坐大等问题部分归咎于前任总统贝拉克·奥巴马。

蓬佩奥说，正是由于奥巴马政府的外交政策“误入歧途”，美国在中东影响力削弱，以色列等盟友利益受到损害，伊朗从中渔利。按照他的说法，奥巴马政府应对2011年以来中东地区动荡局面时表现得“天真”和“懦弱”，对伊朗支持的黎巴嫩真主党和也门胡塞武装的壮大“视而不见”。

蓬佩奥说，总统唐纳德·特朗普上台后，正采取行动弥补前任政府的外交失败。

特朗普上月宣布美国军队准备撤离叙利亚。美国国防部官员11日向媒体披露，撤军已经开始，从叙利亚撤出一些军事装备。

美联社报道，蓬佩奥这一次出访的目的之一是安抚中东盟友，向他们传递这样一个信号，即尽管撤离叙利亚、美军不会从中东抽身。

【有目的】

美国国务院11日发表一份声明，说美国与海合会的合作“对达成以下地区目标颇为关键，即击败‘伊斯兰国’、打击极端恐怖主义、保护全球能源供应和遏制伊朗”。

声明将伊朗列为“威胁地区稳定的唯一最大威胁”，称“一个团结的海合会是地区和平、繁荣、安全和稳定的脊梁”。

蓬佩奥结束巴林之行后，会陆续访问另外5个海合会成员国，即阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿曼和科威特。

美联社报道，海合会内部矛盾制约了美国为牵制伊朗而推行“中东战略联盟”。沙特、阿联酋、巴林和埃及四国与卡塔尔断交已经一年半，美国和科威特斡旋多次未果。

四国指认卡塔尔“支持恐怖主义”、“破坏地区安全”以及倒向伊朗。卡塔尔否认这些指认，多次“呛声”沙特领导的海合会，呼吁这一地区组织改革。

美国正积极推动海湾6国与埃及、约旦组建地区军事联盟，共同抗衡伊朗。

不过，美国媒体8日披露，美国国务院斡旋卡塔尔断交风波的特使安东尼·津尼已经辞职，美方化解这场危机、组建“中东战略联盟”的努力再度遇挫。（王宏彬）

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