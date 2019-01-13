美政府迎来史上最长“停摆” 两党无妥协迹象

原标题：美政府迎来史上最长“停摆”

1月11日在美国首都华盛顿拍摄的国会山。新华社记者 刘杰摄

美国东部时间12日零时，从去年12月下旬开始的美国联邦政府部分机构“停摆”进入第22天，这意味美国联邦政府迎来史上最长“停摆”。尽管美国国内不满声音巨大，但白宫与民主党之间的分歧仍没有缩小的迹象。

美国东部时间12日零时，从去年12月下旬开始的美国联邦政府部分机构“停摆”进入第22天，这意味美国联邦政府迎来史上最长“停摆”。尽管美国国内不满声音巨大，但白宫与民主党之间的分歧仍没有缩小的迹象。

80万雇员无薪

由于美国白宫和国会民主党人在修建边境隔离墙等问题上分歧严重，各方未能就拨款法案达成一致，约四分之一的美国联邦政府机构从去年12月22日凌晨开始陷入“停摆”，约80万联邦政府雇员被迫无薪工作或被政府强制无薪休假。

因“停摆”持续，不少政府雇员及其家庭因为失去收入正面临财务乃至生存困境。近日，受影响的政府雇员在华盛顿哥伦比亚特区、纽约市等地举行抗议，美国多个工会组织还就“停摆”对联邦雇员的影响对联邦政府提起诉讼。此外，“停摆”期间，一些联邦政府服务大打折扣，华盛顿当地服务行业也遭受重创。

自“停摆”以来，白宫和民主党人进行了多个回合磋商，但未能取得实质性突破，还导致局面更加僵持。据美国媒体统计，自1976年以来，美国联邦政府遇到过21次“停摆”，原先最长纪录是克林顿执政时期创下的21天，当时的“停摆”从1995年底持续到1996年初。由于本届国会参议院将于下周复会，这意味着当前的“停摆”将继续刷新历史最长纪录。据白宫此前估计，联邦政府现在每“停摆”一周，美国经济就损失约12亿美元。

危及航空安全

民航部门人士提醒，“停摆”如果继续，可能严重危及民航安全。

按照多家民航工会的说法，运输部下属联邦航空局负责客机状况检查的雇员多数“进入休假状态”，民航安全报告和监督系统相当于“暂停运行”。

美国空中乘务员协会致信总统和国会，提醒只要联邦政府部分机构“停摆”迟迟不能结束，美国民航及公众就要面临“民航系统越发不安全”的糟糕状况。

信中举例，地面控制中心当值人员减少，机场安全检查人员减少，等候安检的旅客队伍越来越长，不少航班被迫取消等等现象，令人担忧民航安全大打折扣。

包括空中乘务员协会在内，多家民航工会10日在美国首都华盛顿示威，呼吁尽快保障民航部门正常运行。

美国全国空中交通管理人员协会披露，受联邦政府“停摆”影响，俄克拉何马市一所航空培训学校暂停运行，进一步加剧“空中交管人员不足”危机。

美国全国空中交通管理人员协会主席保罗·里纳尔迪介绍，以往在美国不少最为繁忙的机场，地面控制中心人员已经忙得不可开交，往往一周工作6天、一天10小时，才能应对人员不足状况。联邦政府如今“停摆”，地面控制中心人员一方面工作压力加大，另一方面拿不到薪酬，显然会严重危及民航安全。

七成人认为“难堪”

美国全国公共广播电台和知名市场调查机构益普索集团进行的一项最新联合民调结果显示，四分之三的美国人认为政府关门令美国“难堪”。近七成的受访者认为政府“停摆”将对国家和经济造成损害。71%的受访者还认为，在就政府拨款法案继续进行谈判的同时，国会应该通过一项法案重新让政府开门。仅三成的受访者认为，在修建边境墙所需的资金到位之前，政府应当继续关门。

调查还显示，大多数美国人认为，政府关门造成的联邦资金缺口对联邦政府员工产生了不公平的影响。56%的人认为联邦政府员工不应无薪工作。

（综合新华社消息）

观察

折射政治制度失灵

分析人士认为，导致此次“停摆”危机的直接原因是共和、民主两党在美国与墨西哥边境隔离墙议题上争执不下，但深层次原因是美国政治和社会日益撕裂，各种矛盾越来越难以调和。

党争恶化

美国总统特朗普和民主党人在边境墙问题上一直分歧严重。建墙是特朗普竞选总统时的核心承诺之一，也被视为他谋求连任的重要政治筹码。他认为边境墙对遏制非法入境、打击人口贩卖和毒品走私等至关重要，但民主党指责边境墙低效、多余且昂贵，是特朗普的“政治噱头”，呼吁用无人机、传感器等科技手段加强边境安全。

从深层次看，此次联邦政府“停摆”创下史上最长纪录，反映出美国政治和社会不断撕裂的趋势。有美国学者指出，近年来，共和、民主两党围绕医保、移民、控枪等议题针锋相对、共识难求，而政府“停摆”是美国党争恶化的极端表现，是美国政治制度失灵的结果，也是美国国家治理困境的缩影。

如何破局

美国联邦政府“停摆”20多天，尽管国内怨声载道，但特朗普和民主党双方都没有妥协迹象。

从历史经验来看，美国政府历次“停摆”后，舆论走向对于事件最终如何解决具有重大影响。例如，在1995年至1996年那次持续21天的“停摆”中，舆论普遍对共和党持批评态度，舆论的压力促使两党最后经过协商解决危机。然而，反观此次争端，双方均有相当数量的选民支持，都不愿意退让，因此迟迟不能达成妥协。

美国圣安塞尔姆学院助理教授克里斯托弗·加尔迪耶里告诉记者：“民主党也许会同意为边境墙拨款，特朗普也许会接受民主党的立场，但这两种可能性都很小。”

加尔迪耶里认为，特朗普通过宣布国家紧急状态来达到建墙目的的可能性越来越大。“这种做法比较冒失，可能引发旷日持久的官司。”

共和党政策分析师福特·奥康奈尔接受记者采访时也表示，特朗普有可能通过宣布紧急状态达到自己的目的。

（据新华社华盛顿1月12日电）

(责编：袁勃)