美政府“停摆”危及航空安全 无薪工作难为继

美国联邦政府“停摆”即将刷新时长纪录，而民航部门人士提醒，“停摆”如果继续，可能严重危及民航安全。

由于政府拨款法案无法通过，美国联邦政府四分之一机构从去年12月22日起关门，波及大约80万联邦政府雇员，负责机场安检、客机状况检查、地面指挥等民航事务的运输部和国土安全部雇员在受影响之列。

受影响的联邦政府雇员中，一部分雇员属于“不可或缺”，暂时无薪上班；另一些雇员“并非不可或缺”，强制无薪休假。

按照多家民航工会的说法，运输部下属联邦航空局负责客机状况检查的雇员多数“进入休假状态”，民航安全报告和监督系统相当于“暂停运行”。

美国空中乘务员协会致信总统和国会，提醒只要联邦政府部分机构“停摆”迟迟不能结束，美国民航及公众就要面临“民航系统越发不安全”的糟糕状况。

信中举例，地面控制中心当值人员减少，机场安全检查人员减少、等候安检的旅客队伍越来越长，不少航班被迫取消等等现象，令人担忧民航安全大打折扣。

包括空中乘务员协会在内，多家民航工会10日在美国首都华盛顿示威，呼吁尽快保障民航部门正常运行。

美国全国空中交通管理人员协会披露，受联邦政府“停摆”影响，俄克拉何马市一所航空培训学校暂停运行，进一步加剧“空中交管人员不足”危机。

美国全国空中交通管理人员协会主席保罗·里纳尔迪介绍，以往在美国不少最为繁忙的机场，地面控制中心人员已经忙得不可开交，往往一周工作6天、一天10小时，才能应对人员不足状况。联邦政府如今“停摆”，地面控制中心人员一方面工作压力加大，另一方面拿不到薪酬，显然会严重危及民航安全。

美国航空公司飞行员克里斯托弗·培根告诉《华盛顿邮报》记者，“我们希望确保每时每刻都有充足、称职的空中交通管理员”，“如果他们为薪水发愁或者脑中想着其他事……安全风险显而易见”。

美国政府拨款法案在国会受阻，主要原因是总统唐纳德·特朗普要求为建造美墨边境“隔离墙”拨款57亿美元，而民主党人强烈反对。（吴宝澍）

(责编：赵芮(实习生)、徐祥丽)