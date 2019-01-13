“美中合作符合两国以及整个世界的利益”（高端访谈）

■“当年，我坚信，孤立和隔离中国是行不通的，中国一定会发生巨大的变革，成为世界贸易体系不可或缺的一部分。”

■美中关系是世界上最重要的双边关系之一，双方需要加强合作，妥善解决双方的分歧。这一过程不是单向的，而是双向的。

一位见证并亲历了中国改革开放历程的美国人，一位积极支持中国慈善公益事业的企业家，一位被多个中国城市授予“荣誉市民”金钥匙的老朋友。他，就是美国史带投资集团（即美国国际集团的创始公司）董事长、首席执行官莫里斯·格林伯格。2018年12月18日，格林伯格作为“倡导并推动中外经贸合作和中美友好的企业家”，被授予中国改革友谊奖章。

日前，莫里斯·格林伯格在位于纽约曼哈顿公园大道54街美国史带公司的总部接受了记者采访。进入会议室，记者立刻被悬挂于墙壁上的唐宋水墨画、中式小屏风，以及中国改革友谊奖章和获奖证书等中国元素所吸引。特别是摆放在窗台上的邓小平等中国国家领导人会见格林伯格的照片，也在传递着格林伯格与中国深厚的历史情谊。

史带投资集团和中国的缘分由来已久。1919年，创始人科尼利厄斯·范德·史带在上海当地银行的帮助下创办了一家保险公司，为后来回到美国创立美国国际集团打下基础。

“史带的‘根’在中国，因此我们对中国饱含情感，想把我们积累的先进的经营理念和承保经验技术带回中国，推动中国保险市场的发展。”格林伯格告诉记者，上世纪70年代初，美国国际集团已经在亚洲、拉美、欧洲的一些国家和地区发展壮大，然而国土广袤的中国还是集团业务的空白区域。

“当年，我坚信，孤立和隔离中国是行不通的，中国一定会发生巨大的变革，成为世界贸易体系不可或缺的一部分。我决心走进中国，抓住这个不寻常的机遇。于是，我给中国人民保险公司写了一封信，大约一两个月后我们就欣喜地收到回信，说欢迎我们访问中国。”格林伯格说。

1975年，格林伯格抵达北京，会见中国人民保险公司代表并与之达成协议，美国国际集团成为首家与中国合作的境外保险机构。“那时候，中国满大街都是自行车，小汽车还不多。”

自1975年起，中国成了格林伯格每年都要“打卡”的国家。经过近20年的努力，1992年，美国国际集团在上海设立美国友邦保险有限公司上海分公司，取得了中国授予外国公司的首张保险营业执照。“拿到执照后，公司立马在当地报纸上打出了一幅由‘回老家’3个汉字组成的广告。”格林伯格说。

格林伯格自始至终对中国改革开放所带来的发展机遇保持坚定的乐观态度。90年代，当中国在加入世界贸易组织面临挫折的时候，格林伯格奔走在华盛顿参众两院和多个行政部门间，敦促美国政府给予中国永久性最惠国待遇，并尽快完成关于中国加入世贸组织的谈判。

格林伯格看到40年来中国发生的巨变，城市高度现代化，到处是车水马龙的景象。“中国的国家整体实力在提升，中国年轻人的变化尤其令人印象深刻，”作为清华大学经济管理学院顾问委员会委员，格林伯格感慨，“现在中国大学生的素质高、见识广。他们为中国取得的进步感到自豪，也愿意为祖国发展效力。”

对于中美关系的未来发展，格林伯格表示，美中关系是世界上最重要的双边关系之一，双方需要加强合作，妥善解决双方的分歧。他强调，这一过程不是单向的，而是双向的，“美中合作符合两国以及整个世界的利益”。

（本报纽约电）

《 人民日报 》（ 2019年01月13日 03 版）

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