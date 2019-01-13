芬兰共和国总统尼尼斯托

尼尼斯托总统
应国家主席习近平邀请，芬兰共和国总统绍利·尼尼斯托于1月13日至16日对中国进行国事访问。
绍利·尼尼斯托，生于1948年8月24日。法学硕士。1987年当选国家议员，曾经担任民族联合党主席、司法部长、财政部长、副总理、欧洲民主联盟主席、欧洲复兴开发银行董事会主席、欧洲投资银行副行长等职务。2007年至2011年担任议长。2012年当选总统，2018年连任。
（新华社发）
《 人民日报 》（ 2019年01月13日 03 版）
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