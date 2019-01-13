郭声琨会见阿富汗总统国家安全顾问穆希卜

新华社北京1月12日电 （记者郑明达）中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨11日在京会见阿富汗总统国家安全顾问穆希卜。
郭声琨指出，习近平主席和加尼总统在上合组织青岛峰会期间成功会晤，进一步指明了中阿关系发展方向。希望双方落实好两国元首共识，不断提升中阿战略合作伙伴关系水平。中方执法安全部门愿同阿方深化反恐、边境安全、机构和人员安保等合作，更好地维护两国安全与发展利益，促进地区和平稳定。
穆希卜表示，阿方将继续坚定打击恐怖主义，愿深化两国执法安全合作。
《 人民日报 》（ 2019年01月13日 03 版）
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