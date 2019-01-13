读懂中国成功的秘密（国际论坛）

中国坚定深化改革、扩大开放，这种担当既是本国发展的保障，也为世界人民和平和幸福提供了中国机遇

俄罗斯贝加尔湖畔，不少来自中国的游客驻足欣赏美景；远东的布拉戈维申斯克市，俄罗斯家庭下班后过江到中国黑河市吃中餐。俄中两个世界大国之间能有如此频繁交流、友好交往的画面，改革开放政策功不可没。

我从事中国研究工作已经有25年，看到了中国改革开放取得的伟大成就。中国选择的改革开放道路让中国平稳地向前发展，找到了最适合本国国情的发展道路，成长为世界第二大经济体。

我1993年第一次到中国，至今仍清晰记得当时的情形。我看到中国各地都在开展建设，俄罗斯已经很多年没有大项目动工了，那种热火朝天的发展景象让我震惊。我甚至还问了这样的问题：你们建这么高的大厦，这么多房间能卖完吗？中国朋友回答：5年卖不完就10年，10年卖不完就15年。我们的国家一直在发展，急什么呢？那是我第一次领悟到，发展中国家对投资不应该急于要求回报，必须有更大的格局，更长远的眼光，要耐下心来，为未来勾画完整的发展蓝图。

俄罗斯在上世纪90年代的改革走了一些弯路。一开始不敢放手发展私有经济，一旦放手又容易失控，造成了国有资产流失。中国则通过内部改革，既为个体经济提供发展空间，又给其制定了必须遵守的规则。中国不畏惧对外开放，创造了一个又一个经济发展奇迹。

中国共产党的党内民主是中国能够选择正确道路的关键。民主的精神是广泛的理解、广泛的尊重，而不是喧闹和混乱。中国共产党一直有党内讨论的好传统，坚持少数服从多数的原则。所以，中国共产党可以科学地集中尽可能多的智慧，做出正确决策。

在当前贸易保护主义抬头的背景下，中国坚定深化改革、扩大开放，这种担当既是本国发展的保障，也为世界人民和平和幸福提供了中国机遇。

“一带一路”倡议就是中国对改革开放精神的深化和推广。作为邻国，俄罗斯已经开始积极借鉴中国改革开放的经验，开始基于国情制定长期目标，全面调整经济结构，扶持中小企业，改善投资环境。正在探索自己的“改革开放”道路的俄罗斯欢迎“一带一路”，期待更多俄中合作。

我有幸见证了俄中两国之间的“国家年”“媒体交流年”“青年友好交流年”“旅游年”，见证了两国之间交流和合作的一步步深化，见证了两国人民间友好情谊的不断加深。2018年和2019年是俄中“地方合作交流年”。我们期待在中国改革开放不断推向深入之际，俄中两国不断挖掘更大合作潜力。

（作者为俄罗斯俄中分析中心主任）

《 人民日报 》（ 2019年01月13日 03 版）

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