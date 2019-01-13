融入“智造未来生活”大潮流

一名观众体验拍摄设备。

一名观众体验虚拟现实游戏。

拉斯维加斯消费电子展的华为、长虹展区外景。

影像中国

■2019年有望成为5G从设想变为现实的一年。从4G发展到5G，所催生的不是量的渐变，而是质的飞跃。

■中国企业不仅在数量上占据一席之地，而且技术能力稳步提升，国际化步伐正在加快。

“来自全球的技术公司汇聚拉斯维加斯，发布产品、推广品牌、加强合作。在这里，人们看到最新的变革性技术走向市场：第五代移动通信技术（5G）、人工智能、增强和虚拟现实、智慧城市等，应有尽有。”展会主办方美国消费技术协会主席加里·夏皮罗如此描述2019年美国拉斯维加斯消费电子展。

1月11日闭幕的拉斯维加斯消费电子展呈现了“智造未来生活”的潮流趋势。据统计，今年共有来自全球150多个国家和地区的约4500家企业参展，预计今年入场参观人数将超过18万人。拉斯维加斯消费电子展普遍被视为洞察国际消费电子领域发展新趋势的“风向标”。尤为令人瞩目的是，今年参展的中国企业达到1200多家，占到参展商总数的1/4，数量仅次于东道主美国。

5G、人工智能、数字医疗成为展会上的看点

连续数年，5G都是拉斯维加斯消费电子展上的一个亮点。从今年展会来看，2019年有望成为5G从设想变为现实的一年，因而被视为展会的最大看点。据悉，美国电话电报公司、韦里孙通信公司等美国运营商已经推出了5G试点计划。美国高通公司2019年将推出30多款搭载骁龙X50 5G芯片的设备，并已与20多家企业签署了5G技术授权方案。中国联想集团与韦里孙通信公司将合作推出首款5G智能手机Moto Z3。

如果说过去30年的通信技术是将人连接起来，接下来30年会将物连接起来。韦里孙通信公司首席执行官卫翰思认为，5G技术具有“快”“稳”“密”等特点。通过连接5G网络，下载一部分辨率为4K的电影理论上不超过18秒；5G的显著特点是低延时和高可靠性，在任何环境下都将保持稳定表现；5G网络每平方公里能够支持100万台设备，将极大助推物联网的发展。这意味着，从4G发展到5G，所催生的不是量的渐变，而是质的飞跃。

人工智能也是此次展会上的明星。在可穿戴设备、机器人、自动驾驶等各种产品中，都能找到人工智能的因素。亚马逊、谷歌、三星的人工智能助手正被广泛应用到智能手机、智慧家庭、自动驾驶等应用中。阿里巴巴在宝马轿车上搭载了最新的智能语音交互系统“天猫精灵”，通过语音唤醒提供智能服务，还具有远程控制家电设备等功能。

数字医疗更加受到关注。今年的拉斯维加斯消费电子展上，健康技术领域的参展商从去年的98家增加到今年的近120家。众多健康技术产品上加载了人工智能技术，智慧化和远程化成为趋势性特点。

中国企业技术创新能力实现了巨大飞跃

一年一度的拉斯维加斯消费电子展是全球著名企业展示最新产品和技术的舞台。中国企业不仅在数量上占据一席之地，而且技术能力稳步提升，国际化步伐正在加快。会展中心内，华为、海尔、苏宁、京东等企业的展台处于展馆的重要位置，参观者络绎不绝。

今昔对比，更能看出中国企业实力的变化。十几年前记者采访报道拉斯维加斯消费电子展，当时参展中国企业带来的大多是家电、机械产品以及生活用品，而今展示的更多是互联网技术、无人机、机器人等科技产品，中国企业技术创新能力实现了巨大飞跃。从参展人员来看，过去多数情况下，技术人员讲解产品时往往需要通过翻译，如今技术人员多用英语直接讲解，与参观者互动。

智能化体现在中国产品和服务的方方面面。京东是首次参加拉斯维加斯消费电子展，但展出的产品堪称超前：从“无界零售”线上与线下相融合的数字化门店科技，到虚拟与现实不断交互的增强现实购物；从保障食品安全的区块链溯源到为城市提供操作系统的城市计算；从机器人智能配送站到末端配送无人机，样样都是业内的先锋产品。“我们要打造的不仅是软硬一体化的技术生态，更是数字经济与实体经济深入融合的创新企业。”京东集团首席技术官张晨介绍。

在本次展会上，中国家电巨头海尔特别展示了与旗下高端品牌通用家电同台落地的“北美版”智慧家庭。海尔副总裁李洋对本报记者表示，海尔智慧家庭的国内用户已于2018年7月突破500万，同年海尔第三季度报告显示，智慧家庭用户增长23%。智慧家庭“北美版”的上市，代表智慧家庭已经开始在全球落地。此前，海尔已将智慧家庭“欧洲版”搬进了德国柏林国际消费电子展，并在印度首都新德里开设首家智慧家庭体验店。从中国到印度到欧美，海尔智慧家庭已经协同旗下多品牌开始了智慧家庭全球化的新征程，由此加快了其全球构建物联网时代生态品牌的脚步。

8K电视也是今年展会上的突出亮点。这种水平分辨率达到8000量级的超高清电视，常用的分辨率标准为7680×4320，达到4K电视的4倍。去年展会上，8K电视多只是一些原型机或概念性产品。而今年的展会上，索尼、LG、三星、TCL、长虹等品牌都推出了新款8K电视。TCL的X10 QLED 8K电视采用75英寸超大全面屏，拥有8K极清显示。同时，TCL还通过全场景人工智能，完美展现智享生活，声波电动牙刷、智能美妆镜、智能RF射频美容仪、智能冰肌美容仪、同声翻译机等产品，为消费者带来了蕴含丰富智能元素的精致生活体验。目前，TCL正积极布局全球，以科技创新作为企业发展的重要驱动力，保持与世界顶级企业同频前行，致力为全球用户提供更具科技感的产品，成为更具核心竞争力的全球领先企业。

（本报拉斯维加斯1月12日电）

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《 人民日报 》（ 2019年01月13日 03 版）

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