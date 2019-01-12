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中国文化日活动在哈瓦那国际学校举行

2019年01月12日16:22  来源：新华网
 

新华社哈瓦那1月11日电（记者朱婉君）中国驻古巴大使馆11日在哈瓦那国际学校举办中国文化日活动。高挂的红灯笼，刚劲的武术，以及包子、麻婆豆腐等家常菜……无处不在的中国元素使许多第一次接触中国文化的中小学生好奇不已。

“刚才的舞狮表演太有意思了，我之前没亲身接触过中国文化。”10岁的妮科尔·拉瓦里奥说，她父亲是意大利人，曾多次去中国，并向她介绍中国之美，自己这次体验了中国文化日活动后，更坚定了去中国一探究竟的愿望。

据哈瓦那国际学校校长迈克尔·利斯介绍，目前，该校拥有来自55国370余名中小学生，在此举办中国文化日活动，有助于增加孩子们对中国这个世界大国的了解，加强学校的多元文化建设。学校考虑未来将中国文化日、汉语课程等作为定期举行的课外活动。

中国驻古巴大使陈曦在活动现场回忆起自己32年前在古求学的经历，一下拉近了与孩子间的距离。他表示，中国人到古巴已有170多年历史，中国文化已成为古巴多元文化不可缺少的组成部分，在国际学校举办中国文化日是推广中国文化，促进中国和古巴、中国和世界各国文化交往的重要形式。

陈曦说，使馆每年会在古巴举行欢乐春节、哈瓦那中国文化节等系列文化活动。今年恰逢新中国成立70周年和古巴革命胜利60周年，此外也是哈瓦那建城500周年，使馆将借此机会与中古相关部门加强合作，开展更多文化活动，促进中古两国文化交流。

(责编：燕勐、杨牧)
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