中国代表：实现政权和平交接符合刚果（金）人民自身利益

新华社联合国1月11日电（记者徐晓蕾）中国常驻联合国代表马朝旭11日表示，实现政权和平交接符合刚果（金）人民自身利益，中方希望刚果（金）各方继续保持冷静和克制，通过对话协商解决分歧，维护国家和平稳定。

马朝旭当天在安理会刚果（金）问题公开会上发言时说，去年12月30日，刚果（金）举行了总统、国家议会以及省级议会选举。国家独立选举委员会已公布选举初步结果。这充分表明，刚果（金）政府和人民有强烈意愿以自主方式维护国家和平稳定，希望通过和平选举实现权力平稳交接。

他说，实现政权和平交接，符合刚果（金）人民自身利益，有利于维护刚果（金）乃至非洲地区的和平稳定与发展。国际社会应充分尊重刚果（金）国家主权、独立和领土完整，以及刚果（金）国家独立选举委员会权威。同时应继续帮助刚果（金）政府维护国内和平稳定，中方希望非盟及南部非洲发展共同体等区域组织继续发挥斡旋主导作用，联合国驻刚果（金）稳定特派团继续根据刚果（金）政府需要，及时向其提供帮助。

马朝旭强调，国际社会应继续向刚果（金）积极提供人道主义援助。刚果（金）人道主义形势依然面临挑战，特别是粮食安全问题较为严重。中方呼吁国际社会各方积极提供支持。

他说，中方一贯坚定支持刚果（金）和平进程，积极参与联合国在刚果（金）维和行动，并将继续向刚果（金）提供医疗、食品等人道主义援助，积极参与刚果（金）经济社会发展建设，为刚果（金）的和平、稳定与发展作出贡献。

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