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美联邦政府迎来史上最长“停摆”

2019年01月12日13:27  来源：新华网
 

新华社华盛顿1月12日电（记者孙丁 徐剑梅）美国东部时间12日零时，从去年12月下旬开始的美国联邦政府部分机构“停摆”进入第22天，这意味美国联邦政府迎来史上最长“停摆”。

由于美国白宫和国会民主党人在修建边境隔离墙等问题上分歧严重，各方未能就拨款法案达成一致，约四分之一的美国联邦政府机构从去年12月22日凌晨开始陷入“停摆”，约80万联邦政府雇员被迫无薪工作或被政府强制休假。

因“停摆”持续，不少政府雇员及其家庭因为失去收入正面临财务乃至生存困境。近日，受影响的政府雇员在华盛顿哥伦比亚特区、纽约市等地举行抗议，美国多个工会组织还就“停摆”对联邦雇员的影响对联邦政府提起诉讼。此外，“停摆”期间，一些联邦政府服务大打折扣，华盛顿当地服务行业也遭受重创。

自“停摆”以来，白宫和民主党人进行了多个回合磋商，但未能取得实质性突破，还导致局面更加僵持。据美国媒体统计，自1976年以来，美国联邦政府遇到过21次“停摆”，原先最长纪录是克林顿执政时期创下的21天，当时的“停摆”从1995年底持续到1996年初。由于本届国会参议院将于下周复会，这意味着当前的“停摆”将继续刷新历史最长纪录。据白宫此前估计，联邦政府现在每“停摆”一周，美国经济就损失约12亿美元。（参与记者：高攀、刘阳）

(责编：燕勐、杨牧)
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