厄瓜多尔一戒毒所发生火灾致18人遇难

新华社基多1月11日电（记者郝云甫）厄瓜多尔第一大城市瓜亚基尔郊区一家戒毒所11日发生火灾，目前已造成18人死亡、12人受伤。

据当地媒体报道，火灾发生于当地时间11日下午3时30分左右。消防部门向现场派出多辆消防车和大批消防员，目前火情已得到控制，伤者被送至其他医院进行救治。

据报道，死者大多因窒息而亡。媒体援引当地警方的话说，火灾可能是戒毒所内接受治疗的人故意点燃床垫引发的。

厄瓜多尔的戒毒所多为私人运营，其中不少都未获得执照。这些戒毒所大多消防条件不合规，接受治疗的戒毒者遭受粗暴虐待的事也时有发生。

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