白俄罗斯官员表示去年白中经贸合作取得丰硕成果

新华社明斯克1月11日电（记者魏忠杰 李佳）白俄罗斯官员11日表示，去年白对华经贸合作不断深化并取得丰硕成果，白方对中国提供的相关帮助和支持表示感谢。

白经济部副部长马图谢维奇在当晚中国驻白使馆经商处主办的中白发展合作新年招待会上表示，2018年白中两国在经贸合作方面达成了一系列共识，包括白中双方签署有关两国加强中长期发展战略对接的备忘录，召开了政府间合作委员会经贸合作分委会会议及中白工业园协调工作组会议，并签署一系列贷款协议等，这一切都为进一步巩固和深化两国各层级合作奠定了坚实基础。

他指出，去年中国政府提供的经济技术援助帮助白俄罗斯实施了一些大型项目。双方在推动中白工业园开发建设方面共同做出了大胆而具创新性的倡议和决定，使其更加顺应时代潮流，开发建设不断取得新进展。

参加招待会的白俄罗斯国有资产委员会第一副主任瓦西里耶夫表示，中方为白方各级政府官员、企事业单位组织的数十期培训班在白中合作发展过程中占有重要地位，白方人员通过参加培训班得以全面学习中国改革发展经验，并应用到实际工作中，推动本国经济发展。他对中方提供的巨大帮助和支持、对中方大力推动发展两国互利经贸合作表示感谢。

中国驻白大使崔启明表示，去年中白相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系保持高位稳定运行，两国高层交往频繁，政治互信不断深化，各领域务实合作不断扩大，经济技术合作顺利推进，中方援白社会保障房等多个对白无偿援助项目取得丰硕成果。今后中方愿与白方一道，继续巩固和深化两国关系，造福白俄罗斯人民。

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