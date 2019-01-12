布基纳法索发生袭击事件致12人死亡

新华社洛美1月12日电（记者肖玖阳）瓦加杜古消息：布基纳法索安全部门11日晚发布声明说，布北部苏姆省一个村庄10日遭到袭击，造成至少12人死亡并有多人受伤。
声明说，30余名不明身份武装分子10日晚间袭击了该村庄，对村民开火，打死12人并造成多人受伤。武装分子还焚毁多处房屋，盗走摩托车和耕牛等物。
目前，尚无任何组织或个人宣称制造了这起袭击事件。
2015年以来，布基纳法索袭击事件频发，安全形势严峻。2018年3月2日，位于首都瓦加杜古的布军队总部和法国驻布基纳法索大使馆遭到不明身份武装人员袭击，造成8名士兵身亡。
(责编：燕勐、杨牧)
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