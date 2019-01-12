中方赞赏刚果（金）通过和平选举实现权力平稳交接

人民网联合国1月11日电 （记者 李晓宏）联合国安理会11日举行刚果（金）问题公开会，中国常驻联合国代表马朝旭大使表示，中方赞赏刚果（金）通过和平选举实现权力平稳交接的努力，呼吁国际社会继续支持刚果（金）和平进程，提供医疗、食品等人道主义援助。

马朝旭说，去年12月30日，刚果（金）举行了总统、国民议会以及地方议会选举，将近2千万选民参加选举，非盟、南部非洲发展共同体等区域组织派遣了选举观察员，整个过程和平、稳定、顺利。1月9日，全国独立选举委员会已公布选举初步结果。这充分表明，刚果（金）政府和人民有强烈意愿以自主方式维护国家和平稳定，希望通过和平选举实现权力平稳交接。中方对刚果（金）政府以及全国独立选举委员会所作努力表示赞赏。

马朝旭指出，刚果（金）正处于历史性时刻。实现政权和平交接，符合刚果（金）人民自身利益，有利于维护刚果（金）乃至非洲地区的和平稳定与发展。中方认为，选举是一国内部事务，相信刚果（金）人民有能力、有智慧自主解决有关问题，希望刚果（金）各方继续保持冷静和克制，通过对话协商解决分歧，维护国家和平稳定。

马朝旭表示，国际社会当前应重点做好三方面工作。首先，充分尊重刚果（金）国家主权、独立和领土完整，以及刚果（金）全国独立选举委员会权威。

二是继续帮助刚果（金）政府维护国内和平稳定。希望非盟及南部非洲发展共同体等区域组织继续发挥斡旋主导作用，联合国驻刚果（金）稳定特派团继续根据刚果（金）政府需要，及时向其提供帮助。

三是继续向刚果（金）积极提供人道援助。2018年，随着刚果（金）部分地区安全形势缓和，已有近100万流离失所人员返回家乡。同时，刚果（金）人道形势依然面临挑战，特别是粮食安全问题较为严重。中方呼吁国际社会各方积极提供支持。刚果（金）东北部地区埃博拉疫情依然严峻，国际社会应继续支持世界卫生组织和国际红十字会工作，有效应对并防止疫情进一步扩散。

马朝旭强调，中方一贯坚定支持刚果（金）和平进程，积极参与联合国在刚果（金）维和行动，并将继续向刚果（金）提供医疗、食品等人道主义援助，积极参与刚果（金）经济社会发展建设，为刚果（金）的和平、稳定与发展作出贡献。

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