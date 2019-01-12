马其顿议会通过宪法修正案同意改国名为“北马其顿共和国”

新华社斯科普里1月11日电（记者刘力航 张雨萌）马其顿议会11日通过宪法修正案，同意将国家名称改为“北马其顿共和国”。

当天，在120个席位的议会中，81名议员投了赞成票，主要反对党没有出席并抵制投票。

马其顿与希腊之间就马其顿国名问题的僵局持续长达20多年。马其顿1991年独立后使用宪法国名“马其顿共和国”。希腊认为，马其顿的国名暗示马其顿对希腊北部马其顿省有领土和文化遗产要求，要求其更名，并因此阻挠马其顿加入欧盟和北约。

为顺利加入欧盟和北约，马其顿2018年6月与希腊达成更改国名协议。协议规定，马其顿国名将更改为“北马其顿共和国”。根据相关法律，该协议需得到两国议会批准。

2018年6月，马其顿议会表决通过更改国名协议。由于马其顿总统伊万诺夫反对协议并拒绝签署，议会7月再次表决并通过。按照宪法，议会第二次批准协议后，总统仅能拖延签署，而无法阻止协议诉诸公投。

2018年9月30日，马其顿就更改国名协议举行公投，由于反对派抵制，很多公民放弃投票，公投投票率仅为36.9%，未达到宪法规定的超过50%的有效投票率，因此公投无效。此后，马其顿总理扎埃夫领导的政府向议会提交修宪动议，希冀通过修改宪法推动国家改名。

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