【中国那些事儿】美国百岁管风琴在华重获新生 奏响中西文化交流华彩乐章

中国日报网1月10日电 这是一架配有800根音管的管风琴，建造于1908年。100多年间，它辗转于美国多地，为无数人奏响了优美庄重的乐声。去年，这架管风琴因所在教堂被拆迁而面临报废的命运。如今，它却漂洋过海来到了中国，搭起了中西“文化的桥梁”。

美联社报道截图

据美联社1月6日报道，在美国新罕布什尔州朴茨茅斯市，有着60年历史的圣詹姆斯教堂在去年5月被拆除。在此之前，教堂将管风琴挂在网上出售，希望能为这架管风琴寻觅一个新家。

教堂方面称，这架管风琴是上世纪90年代初买来的。“如果找不到买家，这架管风琴就会跟着教堂一起被拆毁，” 神父贝利维尔说。

但是，直到教堂被拆毁的几周前，这架管风琴仍未被售出，寄卖的网站表示在美国可能找不到买家。难道这架跨越了一个世纪的管风琴只能湮灭在建筑物的废墟中？恰巧此时，中国有人对这架琴产生了兴趣。贾斯汀 伯格（Justin Berg）来自美国密歇根州，是宁波诺丁汉大学的在读博士，也是一名管风琴演奏家。这架管风琴的拆卸和运输正是由他一手安排的。

美国seacoastonline网站报道截图

伯格曾在美国奥伯林音乐学院、圣母大学和杜克大学获得了管风琴演奏和音乐史的本科和研究生学位，十年前来到中国。他发现在中国很少能见到管风琴。作为一名有着33年演奏经验的专业管风琴演奏家，伯格感到十分失落。因此他下定决心，要让宁波也有一架管风琴，让更多人能聆听它的乐声。去年3月，机会终于来了。中国有机构有意引进一架管风琴。

美国seacoastonline新闻网站报道称 2017年12月，伯格在网上看到了一则管风琴出售的广告，后来对方将这架管风琴免费送给了宁波。“唯一的条件是要在三周内将琴从教堂拆走。伯格需要赶快寻找一位经验丰富的管风琴建造师，尽快完成拆卸，并将琴从美国运走。”

美国seacoastonline网站报道截图

报道指出，虽然这架管风琴运到中国时，有的音管遗失了，有的压扁了，但总算功夫不负有心人。伯格还请到了管风琴建造专家哈伯特 古柏（Halbert Gober）来宁波负责重建项目。每天工作18个小时，用22天完成了这项工作。

宁波诺丁汉大学新闻办公室工作人员楼楚楚在邮件中说道：“这是宁波目前唯一一架管风琴。这架幸免于难的管风琴在宁波获得了第二次生命。目前已经有一千多人前来亲耳聆听琴音。”

报道称，在最近举办的管风琴落成音乐会上，美国诺特丹大学管风琴教授克雷格 克莱默（Craig Cramer）演奏了一曲《宁波》，曲名取意宁静的波涛，这是荷兰作曲家亚当 华姆斯（Ad Wammers）专门为此创作的一首曲子。

荷兰作曲家亚当 华姆斯创作的《宁波》。图片来源：宁波晚报

据宁波诺丁汉大学介绍，伯格在此前的采访中曾表示，“我相信这可能是中国第一首由外籍作曲家创作的管风琴曲。这架管风琴将以一种独特的方式将人们联系起来。”克莱默则表示，这架管风琴是“中美之间一座文化的桥梁”。

“两种文化在这架古老的管风琴中相会，琴声是人类共同的语言，人人都能听懂，因为它美得令人沉醉。”报道援引克莱默的话称。

“这真是一个精彩的故事，一架美丽的管风琴。” 贝利维尔感叹道。

王璐翻译了文中部分内容。

(责编：白宇)