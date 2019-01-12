美军证实开始从叙利亚撤军 美媒称已撤出第一批军用装备

美国《纽约时报》11日称，美国领导的打击极端组织“伊斯兰国”联军发言人瑞恩发布声明证实，美国已开始从叙利亚撤军。但他补充说，出于对行动安全的考虑，不会提供有关“具体时间、地点或部队调动”的进一步信息。据美国有线电视新闻网10日报道，美军已在近期从叙利亚撤出第一批军用装备。

就在上周日，美国总统国家安全事务助理博尔顿还表示，美国从叙撤军是有条件的，美军可能还会在那里驻扎数月甚至数年之久。《纽约时报》认为，在博尔顿发表上述言论不久，且土耳其威胁要入侵叙利亚之际，传出美军开始从叙利亚撤军的消息，凸显华盛顿对叙政策的混乱。(牛芮芃)

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