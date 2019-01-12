特朗普视察边境城市感受“危机”，称绝对有权宣布紧急状态

美国政府部分机构“关门”状态12日就将进入第22天，打破1995年政府停工21天的最长纪录。在迟迟无法与国会民主党人就边界墙资金问题达成一致的情况下，美国总统特朗普当地时间10日前往位于得克萨斯州的美墨边境小城麦卡伦视察，并再次强调民主党不为建墙提供资金，“我绝对有权宣布国家进入紧急状态”。《纽约时报》评论称，在特朗普看来，边境局势只有一个词——“危机”，解决方案也只有一种——“建墙”，此次边境之行就是为了凸显他的建墙决心。

据美国媒体报道，特朗普10日抵达麦卡伦时，头戴 “让美国再次伟大”的帽子。他首先参加了由边境巡逻队举办的圆桌会议，并与据称是被非法移民杀害的警察和边境巡逻人员亲属进行了交谈。随后，他接受了福克斯新闻台的采访。特朗普在采访中说：“法律非常明确。我的意思是，我们绝对有权宣布国家进入紧急状态。你看看发生了什么，这是全国性的紧急情况。死亡正在蔓延，这不仅仅发生在边境。”特朗普认为，很多非法移民通过边境进入美国，杀人犯和帮派分子遍布全美，只有建墙才能阻止暴力犯罪。特朗普还称，众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默都知道边界墙“几乎100%有效”，但这个议题事关政治，事关2020年总统选举，这就是他们为什么要反对的原因。他谴责民主党人称，“这是一个耻辱，他们必须把国家放在第一位。” 在准备前往麦卡伦前，特朗普也在白宫发表了类似言论，称对他而言，最简单的做法就是宣布国家紧急状态，然后采取行动。他说：“如果我们没有达成协议，我又不宣布国家紧急状态，而是通过多种机制获得拨款，这会让我感到非常惊讶。”据了解，一旦特朗普动用总统职权，宣布国家进入紧急状态，就可绕过民主党议员对国家预算的控制权，把国防部的经费拿来建墙。

据美国《华尔街日报》10日透露，白宫正在考虑将美国陆军工兵部队的资金用于修建边界墙。报道称，白宫官员10日要求美国陆军工兵部队对一项去年通过的，为波多黎各、得克萨斯州、加利福尼亚州和佛罗里达州提供灾难救援的支出法案进行梳理，查看哪些资金可以改变用途，用于修建边界墙。但白宫内部目前对这一提议意见不一。《华尔街日报》称，大约在美国前防长马蒂斯递交辞职信前两个月，他曾告诉特朗普，国家紧急状态是一个现实选择，五角大楼可以帮助修建隔离墙。白宫代理办公厅主任马尔瓦尼也是鼓励特朗普宣布紧急状态的人之一。但特朗普的女婿、白宫高级顾问库什纳认为应在这一问题上保持克制，只有在修建边界墙解决方案明确时才可以使用紧急状态。国会民主党也表示，一旦特朗普宣布国家进入紧急状态，就将对紧急状态的合法性提出法律挑战。不少分析称，挪用陆军经费的做法将使特朗普和国会民主党人的对峙升级。

不过，特朗普似乎依然对与民主党达成一致抱有一丝希望。他10日对福克斯新闻台表示，“我们应该能与国会达成协议。看看未来几天会发生什么吧。”当天早些时候，特朗普还在推特上称，由于边境安全问题及民主党人的不配合，他将取消本月晚些时候前往瑞士达沃斯世界经济论坛的行程。但不少媒体认为，目前并没有迹象显示，特朗普与民主党能够达成协议，打破僵局。据路透社报道，美国众议院10日再次通过两项法案，期望帮助政府重新“开门”，但参议院共和党领袖麦康奈尔说，没有总统的支持，参议院不会对有关法案进行投票。美国参议院10日晚还通过一项法案，保证政府恢复运行后，全额补发联邦政府雇员在政府部分机构“关门”期间的工资。然而，这一消息并不能让被迫停工的80多万联邦雇员立即受益。10日，在华盛顿、辛辛那提、芝加哥等地，联邦机构工作人员发起抗议，高喊“我要上班”“联邦职工不是人质”“惩罚员工就是惩罚大众”的口号，对政府“关门”表示抗议。【记者 张梦旭 宇杨】

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