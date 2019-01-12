美政府或调应灾资金筑“隔离墙” 国会两党议员关切

美国总统唐纳德·特朗普10日赴西南部边境，重提以宣布紧急状态方式回避国会，在美国与墨西哥之间建造“隔离墙”。

国会和政府人士说，白宫“盯上”美国陆军工程兵资金，可能为建“隔离墙”而挪用部分理应用于灾后重建的拨款。

【再提“紧急”】

特朗普10日在白宫告诉媒体记者，律师告诉他，与“隔离墙”相关，“我完全有权宣布紧急状态，只不过还没有准备这样做。但是，如果不得已，我会宣布。”

特朗普当天晚些时候在得克萨斯州边境城市麦卡伦听取边境管控人员汇报非法移民入境情况，与地方政府官员和军方代表见面。

白宫同一天宣布，总统取消21日赴瑞士达沃斯出席世界经济论坛的行程。美联社解读，这说明这名共和党籍总统寻求尽快与民主党人“一决胜负”。

美国联邦政府四分之一机构从去年12月22日起关门，缘于特朗普要求为建造边境“隔离物”拨款57亿美元，遭遇民主党人抵制。无论是否包含建墙费用，拨款法案如果12日无法生效，这轮政府“停摆”将持续22天，刷新“关门”时长纪录。

特朗普近些天频繁“出招”，包括8日发表就任总统将近两年来首场白宫椭圆形办公室电视讲话，寻求借选民之力推进拨款法案；9日与民主、共和两党国会领袖再次会晤。

【盘算“挪用”】

以一名国会议员助理和一名政府官员为消息源，美联社10日报道，美国政府打算在进入紧急状态后调用陆军工程兵的工程建设拨款。

这两名要求不公开姓名的消息人士说，白宫指示陆军工程兵梳理预算，查看是否有部分拨款可以调用，转用于边境隔离墙。

美联社报道，陆军工程兵去年获得国会将近140亿美元专项资金，原定用于加利福尼亚州、佛罗里达州、得克萨斯州和美国海外领地波多黎各与预防山林火灾、飓风、水灾等自然灾害威胁相关的多个工程项目，资金迄今没有支出或者写入工程项目合同，可能会遭“挪用”。

陆军工程兵司令托德·西蒙奈特10日陪同特朗普赴西南边境。

白宫挪用应灾专项资金的可能性触发国会两党议员关切。众议院拨款委员会共和党籍成员迈克·辛普森说，一些众议员近些天担忧他们所在州的陆军工程兵工程项目将遭取消或延期。“如果他们（政府）从这里挪钱，许多众议员会‘不干’。”

即将出任众议院运输和基础设施委员会主席的民主党人彼得·德法齐奥说，重建灾区“对美国人有好处，远多于一堵浪费钱财的墙”。陆军工程兵负责建设水坝、堤坝和其他工程，还有不少积压项目没有资金来源。如果挪用现有专项资金，将“给美国人和美国经济帮倒忙”。

【寻求“出路”】

美联社推断，无论筑墙费用从哪来，以宣布紧急状态的方式获取，将令特朗普政府面临法律挑战。

民主党指认特朗普“捏造”边境危机。批评人士说，宣布紧急状态建造隔离墙是滥用总统权力、违反美国宪法。

与特朗普关系不错的民主党籍联邦参议员乔·曼钦告诉媒体记者，总统宣布紧急状态“将犯错，但我认为那是他走出”与国会民主党人僵持局面的唯一办法。

曼钦预期，如果特朗普宣布紧急状态、政府可以调用其他机构现有拨款筑造隔离墙，共和党控制的参议院将立即通过让联邦政府机构逐一重新“开门”的拨款法案。

民主党控制的众议院10日表决通过两份拨款法案，寻求让交通部、农业部、住房和城市发展部恢复正常运转。这两份法案虽然各自得到一些共和党籍众议员支持，但白宫方面说，特朗普一定会予以否决。（杜鹃）（新华社专特稿）

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