中国使馆提醒中国公民遵守印度出入境法律规定

新华社新德里1月11日电 中国驻印度大使馆11日在其官网发布公告，再次提示中国公民遵守印度出入境法律规定。

公告说，近日，接连发生数起中国公民在印度出入境受阻案件。有的中国公民自尼泊尔陆路进入印度境内时，未完成盖印方入境章等相关手续，导致离开印度时因无入境记录而出境受阻；有的中国公民乘航班在印度南部泰米尔纳德邦金奈入境时，因所持签证种类与赴印目的不一致，被印方拒绝入境并要求原路返回。

中国驻印度大使馆再次提示中国公民，赴印前务必确认签证种类与赴印目的一致，并注意通过印度出入境检查关口时，务必确认办妥印方已在护照上盖入境章等相关手续。

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