吴海涛：国际社会应加强合作以应对西非和萨赫勒地区安全挑战

人民网联合国1月11日电（记者 殷淼）中国常驻联合国副代表吴海涛大使10日在安理会审议联合国驻西非和萨赫勒地区办事处工作会议上发言时表示，西非和萨赫勒地区面临暴力极端分子和恐怖组织活动等多重威胁，国际社会应加强合作，共同应对这一地区面临的安全挑战。

吴海涛说，近期，西非和萨赫勒地区局势总体稳定，多国政治进程取得积极进展。同时，地区国家仍面临暴力极端分子和恐怖组织活动、跨境有组织犯罪、自然灾害等威胁。中方希望国际社会加强合作，共同应对安全挑战。我愿谈以下四点:

第一，国际社会应大力支持地区国家打击跨境有组织犯罪和恐怖组织。乍得湖盆地国家多国联合部队、萨赫勒五国联合部队自主应对地区挑战，共同维护集体安全。这是非洲国家对地区和平与安全作出的重要贡献。中方支持联合国为萨赫勒五国组建联合部队提供必要财政支持。

第二，应支持区域、次区域组织发挥独特作用。西非和萨赫勒地区国家面临跨境安全和人道局势等困难，需要区域国家联合应对。国际社会应尊重非洲意愿、响应非洲需求，支持非盟、西共体、乍得湖盆地委员会为妥善处理和解决区域、次区域问题所作努力。

第三，应重视解决冲突根源。国际社会在帮助地区国家处理热点问题的同时，应当注重加强区域国家自身能力建设，支持有关国家落实2030年可持续发展议程和非盟2063年议程，帮助地区国家早日消除冲突根源，实现可持续发展。

第四，联合国各机构间应加强协调，形成合力。西萨办应继续根据授权，与各方加强协作，促进地区和平稳定。联合国国家工作队、开发计划署等各机构应充分发挥各自优势，同西萨办加强协调配合，共同为地区和平稳定发挥建设性作用。中方将继续支持钱伯斯特别代表和西萨办开展工作。

吴海涛表示，加强与非洲及广大发展中国家合作，始终是中国外交的首要目标。去年9月召开的中非合作论坛北京峰会将和平安全、经济发展等领域确定为未来中非合作重点。中非合作论坛设立的中国和非洲和平安全合作基金以及中国—非洲安全论坛，为西非和萨赫勒有关国家维护地区安全和反恐努力提供了积极支持，为中非和平安金领域加强交流提供了重要平台。中国—联合国和平与发展基金设立以来，已向多个非洲维和与反恐能力项目提供资金支持。日前，中国国务委员兼外交部长王毅成功访问非洲，进一步巩固了中非友好关系，深化了中非务实合作。中方将同国际社会一道，继续支持非洲加强和平安全能力建设，促进经济社会发展，早日实现地区和平、稳定与繁荣。

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