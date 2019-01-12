合作共赢符合双方长期利益——访美国路易斯安那州经济发展局局长唐·皮尔森

人民网纽约1月10日电（记者 殷淼）日前，美国中国总商会向美国路易斯安那州颁发“杰出外国直接投资合作伙伴”奖。美国路易斯安那州经济发展局局长唐·皮尔森代表本机构领奖并接受本报记者的专访。皮尔森表示，在经济和技术不断发展的同时，企业和政府需要建立相互信任的伙伴关系，合作共赢符合双方长期利益。

皮尔森说：“路易斯安那州和山东玉皇化工集团美国公司共同获得美国中国总商会颁发的“杰出外国直接投资合作伙伴”奖，我倍感荣幸，这一奖项是对中美双方伙伴关系及双赢机会的认可。”

2015年9月，山东玉皇化工集团投资18.5亿美元在路易斯安那州建设天然气制甲醇项目。该项目是中国在美国南部地区最大的一笔直接投资。据介绍，项目将为当地创造400多个直接就业岗位，同时还将创造建筑施工等2300个间接工作岗位。

皮尔森说，山东玉皇化工集团的投资是一个非常重大的投资项目，能够与山东玉皇化工建立起这样的战略伙伴关系，我们感到非常荣幸。我们看到来自中国的投资在路易斯安那州已经形成了一个长期的合作关系。

皮尔森介绍说，路易斯安那州在墨西哥湾处于一个非常重要的战略位置上，不仅拥有深水港，同时也是通往全球经济的门户。中国公司可以将其生产产品销往亚洲，或者是出口到印度、非洲或是欧洲市场，因此这个战略位置具备很多的灵活性。与此同时，密西西比河流贯该州东部，可以连通美国的38个州。除了优越的地理优势外，路易斯安那州还拥有丰富的能源资源，石油天然气产量居全美第二位，该州的能源产业基础也相当雄厚。除此之外，路易斯安那州的农业、木材和渔业等自然资源也相当丰富。总之，路易斯安那州得天独厚的自然及区位优势能够为中美相关产业长期可持续发展提供巨大商机。

皮尔森说，路易斯安那州与中国保持着长期的贸易关系。据统计，路易斯安那州每年对华出口超过保持70亿美元，出口货物包括农业、化工和能源等方面的产品。除了山东玉皇化工集团投资的天然气制甲醇项目以外，山东烟台万华化学美国MDI一体化项目业已正式落户路易斯安那州，而中国远洋运输集团公司也建立了连接路易斯安那州港口的直航航线。

“在过去25年或是50年时间里，世界经济形势已发生了巨大变化。中美两国在贸易方面面临一些困难和挑战，希望双方能通过对话，共同努力找到对彼此都恰当和公正的解决方案，达成新的协议”，皮尔森说。

对于中国与路易斯安那州未来的贸易发展前景，皮尔森表示，路易斯安那州的船运、化工制造、信息技术和软件开发等领域都能够为中国投资者提供巨大的机会。皮尔森说：“路易斯安那州正在为成为水资源管理的全球领导者而努力，我希望能够与中国水资源管理或是洪灾治理的相关人士进行磋商。我相信这是我们能够成功引领并寻求共同立场的新领域。”

皮尔森还表示，烟台万华化工集团等来自中国的投资对于双方都将是富有成果的，必将翻开中国与路易斯安那州贸易关系的新篇章，也将成为中国与路易斯安那州贸易关系的又一个里程碑。

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