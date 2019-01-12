为留住美军，日本政府煞费苦心（环球热点）

2018年8月航拍的日本冲绳县边野古地区。

新华社/美联

为驻日美军基地搬迁建造新基地，不顾冲绳民众的激烈抗议，强行在冲绳县名护市边野古地区实施填海造陆工程；为给驻日美军航母舰载机模拟起降训练提供训练场，高价收购马毛岛……近日，为留住驻日美军，日本政府煞费苦心。

无视民意 无法回头

据日本共同社报道，近日，日本政府在冲绳县边野古地区沿岸填海造陆，为美军建新军事基地，引发民众的一再抗议。1月7日，30多名日裔美国人在美国白宫面前集会示威，要求停止填海造陆工程。主办此次白宫集会的日裔美国人罗伯特·梶原，在白宫网站上开展了要求停止填海造陆的电子签名请愿活动。截止1月7日，请愿网站上共有19.5万人签名。

“这次日本民众抗议和请愿活动的力度和规模前所未有。不仅把抗议示威范围扩大到白宫门前，还借助互联网，扩大国际影响，向日本中央政府和美国政府施压。”外交学院国际关系研究所日本研究中心副主任周永生在接受本报记者采访时说，美国奥巴马政府时期确立一项制度，凡是民众在白宫网站上征得超过10万人签名，就可以得到美国政府回应。但特朗普政府能否延续奥巴马时期的制度，尚待观察。

此次抗议活动围绕的中心是普天间美军基地搬迁问题。普天间美军基地位于冲绳县宜野湾市，是驻日美军在冲绳的最大军事基地和最大直升机机场。

周永生表示，日美政府1996年商定，在冲绳县内搬迁美海军陆战队普天间基地，由人口密集的宜野湾市迁到名护市边野古。然而，驻日美军犯罪、坠机、高空坠物、噪音及污染等问题持续，当地居民不堪忍受，多次要求关闭该基地，把新基地完全迁至县外。

“对话”是冲绳民众在抗议前的一再呼吁。冲绳县知事玉城丹尼2018年9月当选后多次赴美国“游说”，反对美军基地县内搬迁，提议美国、日本中央政府、冲绳县政府作“三方对话”，协商新基地选址纠纷。美国政府回应，这一纠纷应当在日本中央政府和冲绳县政府之间解决。填海前一天，玉城在东京分别面见日本内阁官房长官菅义伟、防务大臣岩屋毅，请求中央政府暂缓施工，参与对话。

2018年12月14日，日本中央政府强制填海。玉城丹尼谴责日本中央政府单方面决策“违法”，“强制往海里倾倒沙土，丝毫不顾冲绳人的意愿，我非常愤慨。”

共同社报道称，着手填海，意味着普天间基地搬迁进入“无法回头”的阶段。日本政府预期在边野古造陆近160公顷，新建两条飞机跑道，供后期基地建设使用。全部工程定于2022年完工。

捆绑盟友 捆住利益

日本政府为何无视民意，执意将普天间基地设在冲绳岛内呢？

“日美同盟关系是二战后日本外交的基轴。《日美安全保障条约》是日美关系的基石。”中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东对本报表示，根据《日美安保条约》规定，美国可以在日本行政管辖范围内的任何一个地方设立军事基地，驻日美军是历史遗留问题。日本中央政府认为，必须加强日美军事同盟，因为驻日美军对保护日本国土安全发挥着重要作用，借口是朝核安全威胁和所谓“中国威胁论”等。

“冲绳是战略要地，美国不想离开，保护日本安全只是借口。”周永生表示，自上世纪50年代初，美国纠集和拉拢其亚太盟友，在中国海上方向构筑第一、第二岛链封锁，冲绳岛就处于第一岛链上。原本，第一岛链是为拦截共产主义势力的扩张，苏联解体后，美国依然在冲绳保持大量驻军，核心目的是对中国和朝鲜半岛实施前沿部署和前沿威慑。

美国不想走，日本中央政府也想留下美军，双方一拍即合。除了在冲绳填海造陆为美军建新军事基地外，为了留住美军，日本政府不惜花大价钱。

据共同社报道，日本防卫省计划花费约160亿日元（约合10亿元人民币），购买日本西南地区的马毛岛，将其建成日本自卫队及驻日美军的共用新据点，供美军航母舰载机陆上模拟起降训练。

《读卖新闻》称，日本防卫省已与马毛岛所属企业就收购价基本达成一致，计划在2019年4月前的本财年内签订收购合同。报道披露，为在马毛岛上建训练场作准备，日本防卫省在2019年度预算中列入约6亿日元作环境调查费。

“日本屈服于美国在东亚的战略部署，也有自己的利益诉求。”周永生表示，日本为驻日美军花费甚巨，但也并非一无所获。

“在日美同盟关系中，日本得到的好处包括舰船出海和军备扩张。”吕耀东分析，一方面美国军舰在世界各地进行军事活动，日本都紧随其后；另一方面，近年来，美日同盟关系发生微妙变化：过去，美国是保护者，日本是被保护者，关系是不对等的。2015年，日本通过《新安保法》，解禁集体自卫权，使得日美同盟关系朝着对等的方向发展。作为美国推行全球战略的帮手，日本以保护美国在亚太的利益为借口，增加军费开支、增添武器装备、扩展军事力量，为修宪做准备。

对话泡汤 对抗加剧

“冲绳民众扩大抗议的规模和力度是无奈之举。从以往经验来看，此次日本中央政府和美国政府态度坚决且高度一致，不会接受冲绳地方政府的诉求，更不会做出任何让步。”吕耀东认为，对话泡汤必然导致对抗加剧。

玉城丹尼表示，日本中央政府想强行开工填海，造成既成事实，这种做法只会招致冲绳居民强烈反弹，点燃他们心中的怒火。

周永生认为，就目前的形势看，如果美国不想撤军，日本中央政府必须为新基地建设填海造陆。安抚当地居民是日本中央政府过去的惯用手法，一是环保和噪音问题上做一些改善；二是中央政府多拨款，补偿冲绳民众损失；三是敦促美国政府作出不扰民的承诺，但坚持在冲绳驻军部署；四是旅游签证优惠政策。但这些都不能从根本上满足冲绳民众的诉求，也无法真正平息冲绳民众的愤怒。冲绳民众反对日本中央政府和美国政府的呼声将更加激烈。

“只要日美军事同盟存在，冲绳普天间基地搬迁问题就很难解决。”吕耀东认为，日美以确保日本安全和东亚和平稳定为借口，加强军事同盟关系引人警觉。

据日本《产经新闻》报道，日美两国今年拟在具战略位置的冲绳周围海域，首度举行“地对舰”导弹演习。美军计划在今年的演习中把M142高机动性多管火箭系统，外加一款最大射程可达300公里战术导弹，部署到冲绳岛上。理论上，只要在宫古海峡任何一端部署这样的武器，就能实现严密封锁。

这只是日美加强军事同盟关系的缩影。周永生表示，日美加强军事同盟主要体现在以下几个方面：一是军事指挥，日本的海上和陆上自卫队指挥总部离驻日美军基地指挥总部的距离越来越近，试图达到战时一体化的指挥效果；二是联合训练，日美频繁地进行联合军事训练；三是武器装备，日本大规模进口美国先进的武器装备，如F-35战斗机和两栖攻击舰。

“这是冷战思维的延续，日美不断加大在东亚的军事部署，只会加剧东亚地区的紧张关系，增加地区冲突的可能性，不利于地区的和平稳定，更把整个世界推向更危险的境地。”吕耀东说。

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